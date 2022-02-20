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Hastalar için kolay tedavi: “Laparoskopik Cerrahi”

Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, “Laparoskopik cerrahi, hem hasta hem de doktor için kolay bir yöntem” dedi.

Sağlık 20.02.2022, 13:35
Hastalar için kolay tedavi: “Laparoskopik Cerrahi”

Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, “Laparoskopik cerrahi, hem hasta hem de doktor için kolay bir yöntem” dedi.

Laparoskopik cerrahinin halk arasında bilinen kapalı ameliyat yöntemi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, “Laparoskopik cerrahi, halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen cerrahi yöntemidir. Esasında karın cildi üzerine yapılan 1 santimlik veya daha küçük kesilerle karın içerisinin şişirilmesi, kamera ve diğer aletler yardımıyla yapılan cerrahi işlemlerdir. Laparoskopik cerrahide karın bölgesi karbondioksit gazı ile şişirilir. Daha önceden safra kesesi, fıtık, apandisit gibi ameliyatlar yapılırken, laparoskopik cerrahinin ve teknolojinin gelişmesi ile

ilerleyen özellikle kamera ve kullanılan aletlerin teknolojisiyle şimdilerde mide kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi kanser ameliyatlarında da yapılmakta” dedi.

Arıkan, bu yöntemle hastaların hastanede kalış süresinin daha az olduğunu ve kozmetik açıdan da daha iyi olduklarını söyleyerek, “Öncelikle cerrahi işlemlerde kesi ne kadar büyük olursa ve ameliyat süresi ne kadar uzun olursa ki hasta bundan o kadar fazla etkilenmekte. Buna bağlı olarak da ağrı ve hastanede kalış süresi o kadar uzun oluyor. Laparoskopik cerrahide de kesiler küçük olduğu için hasta daha az ağrı duymakta, hastanede kalış süresi daha kısa olmakta ve daha iyi kozmetik sonuç elde edilmekte. Bu yöntemle ameliyat olan hastaların da işe dönüşleri daha hızlı olmakta. Aynı zamanda fıtık ameliyatından sonra ameliyata bağlı oluşabilecek sorunlarla da daha az karşılaşılabilecek. Genel itibari ile karın içerisindeki tüm hastalıklarda laparoskopik cerrahi ile daha faydalı olabiliyoruz. Tabii bunların şartları var. İleri derecede kalp hastalığı, akciğer hastalığı varsa laparoskopik cerrahiyi önermiyoruz. Mesela fıtık cerrahisinde belden uyuşturma yapamıyoruz. Laparoskopik cerrahiyi alacak hastalarımıza genel anestezi altında ameliyat yapılabiliyor. Buna imkan verebiliyor ve bundan dolayı lokal olarak belden yapacağımız fıtık hastalarımıza laparoskopik cerrahi değil, açık ameliyat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Laparoskopik cerrahinin hem hasta hem de doktor açısından kolaylık sağlayan bir yöntem olduğunu söyleyen Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Laparoskopik cerrahi karın içi organların hepsinde kullanılabiliyor. Bunu kadın doğum cerrahları, ürologlar ve genel cerrahlar uygulayabiliyor. Biz genel cerrahi penceresinden bakacak olursak, karın içerisinde safra kesesi, apandisit, dalak ameliyatları, fıtık ameliyatlarında uygulanabiliyor. Bunlarda da laparoskopik cerrahide değişik teknikler uygulanmakta. Aynı zamanda iyi huylu hastalıkların haricinde karaciğer, pankreas ve yine mide tümörleri için toplumda çok sık görülen bağırsak tümörleri için laparoskopik cerrahi yaygın olarak kullanılmakta. Bu yöntem daha az ağrı, daha küçük kesi ve daha az hastanede kalış süresi ile hem hastalar için daha kolay cerrahi dönem oluşturuyor hem de cerrahlar için daha konforlu bir ameliyat oluyor.”

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