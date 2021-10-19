Hastadan doktor ve hastaneye ’hayat teşekkürü’

Check Up kontrolü için geldiği hastanede aniden fenalaşan 67 yaşındaki hasta, hastanede görevli sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören hasta, doktor ve hastane yöneticilerine aldığı çiçekle teşekkür etti.

Bir kaç aydır süren nefes darlığı şikayetleri nedeniyle genel bir kontrolden geçmek amacıyla Özel Ata Sağlık Hastanesine başvuran 67 yaşındaki İzmirli Refik Köfte, kardiyoloji polikliniğindeki kontrolün ardından aniden fenalaştı. Koridordaki sağlık çalışanları durumu fark edip hemen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Hikmet Kırdök’a haber verdi. Kırdök’ün ilk müdahalesinin ardından hasta sedye ile acil servise alındı. Burada yapılan tetkik ve tedavinin ardından hasta yoğun bakım servisine alındı.

"Nefes alamıyordu"

Check Up için hastanelerine başvuran hastanın gerekli muayenelerini yaptıktan sonra hastaya kalp yetmezliği tanısı koyduklarını belirten Dr. Kırdök, “Fakat hastamız poliklinikten çıktıktan sonra akciğer ödemine girdi. Zaten akciğerlerinde ödem bulguları muayene esnasında da vardı fakat biz henüz tedaviyi düzenleyemeden, tetkikleri istedikten hemen sonra akut akciğer ödemi gelişti. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından hastamızın hayati riski bulunması nedeniyle tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildi. Yoğun bakımda gerekli tedaviler yapıldı sonrasında işte kendisi şu anda aramızda rahatladı” dedi. Hastanın koridorda fenalaştığı an hakkında da bilgi veren Dr. Kırdök, “Refik beyin solunum sıkıntısı geçirdiğini sağlık çalışanı arkadaşlar haber verdi. Dışarı çıktığımızda kendisinin akciğer ödemi tablosunda olduğunu gördüm, çünkü nefes alamıyordu. Bunun üzerine hemen acil servise yönlendirdik” diye konuştu.

"Hayatımı onlara borçluyum"

Poliklinikten ayrıldıktan sonra nefes almakta zorlandığını anlatan Refik Köfte, “Koridorda nefes almakta zorlandım, bir türlü atlatamadım. Geçeceğini zannettim fakat geçmedi. Orda bu sefer “hava verin, hava verin” diye bir iki kez seslendim. Sonra atlatamayacağımı tahmin ederek beni önce acil servis sonrasında yoğun bakıma aldılar. Orada da bana çok baktılar. Hastanenin tüm çalışanları benimle çok yakından ilgilendi. Hayatımı onlara borçluyum” diye konuştu.

Refik Köfte taburcu olduktan birkaç gün sonra hastaneye ‘hayat teşekkürü’ için geldi. Yaşama yeniden tutunan Köfte, aldığı çiçeği Hastane Genel Koordinatörü İlknur Gacka ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Hikmet Kırdök’e verdi.