Hasta yakınları tarafından acil servise baskın

Adana Çukurova Devlet Hastanesi’nde dün akşam hasta yakınlarının çıkarttığı taşkınlıkla ilgili hastane açıklama yayınladı. Açıklamada, “Hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve bir üst merkeze sevki gerçekleştirilmiştir” denildi.

Çukurova Devlet Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde trafik kazası geçiren hastanın yakınları taşkınlık çıkarttı. Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında ‘Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı’ şeklinde haberler ve videolar yayınlandı.

Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği de konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada, “10 Temmuz Pazar günü saat 21.00 sıralarında hastanemizin Acil Servisine trafik kazası geçirmiş bir hasta getirilmiştir. Ambulansla getirilen hastanın ilk değerlendirmesi yapılmış ve muayenesinin ardından, kaydının yapılması aşamasında hastanın yakınları, hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği gerekçesiyle acil serviste taşkınlık çıkarmışlar ve acil servise zarar vermişler; akabinde, görevi başındaki arkadaşlarımıza sözlü tehditte bulunmuşlardır. Hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve bir üst merkeze sevki gerçekleştirilmiştir” denildi.

Hastalara bakılmadığı iddialarının da yalanlandığı açıklamada, “Başhekimliğimiz, acil servisimizdeki olay hakkında gerekli idari soruşturmayı başlatmış, adli makamlar ve emniyet ile irtibata geçmiştir. Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek isteklerini belirtmişlerdir. Acil Servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Yukarıda özetlendiği şekilde vuku bulan olay, sosyal medyada “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı” şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır, fakat bunun “acil servisin basılması” şeklinde tanımlanması yukarıdan anlaşılacağı gibi doğru değildir. Haberlerdeki “Acil Servisin hizmet vermediği” yorumu da gerçek dışıdır. Sağlıkta şiddet olayı haberlerinin, en küçük bir çarpıtmaya tahammülü olmayan bir konuda yapılan haberler olduğuna inanıyoruz. Haber dili, ne suça eğilimi olanlar açısından “suçun kolaylığı” anlamına hizmet etmeli ne de sağlık çalışanları ve toplumun sorunun aşılacağına olan inancına zarar vermelidir” ifadelerine yer verildi.