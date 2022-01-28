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Hasta kadının yardımına polis koştu
Kahramanmaraş’ta kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan kadın, polis ekiplerince evine bırakıldı.
Sağlık 28.01.2022, 10:54
Kahramanmaraş’ta kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan kadın, polis ekiplerince evine bırakıldı.
Ekinözü ilçesine bağlı Öztürk Mahallesindeki evinde rahatsızlanarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ekinözü Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice İ.’nin tedavisi hastanede tamamlandı.
Evine gidecek araç bulamayan kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle araç bulmakta sorun yaşayan kadın, hastaneden alınıp ekip aracı ile Öztürk Mahallesindeki evin bırakıldı.