Harvard’dan Bezmiâlem’e büyük jest!

Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü tarafından yayınlanan ‘Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies) dergisi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuran Yıldırım’a ithafen ‘Edebiyattan Tıp Tarihine Uzun Bir İnce Yol: Nuran Yıldırım Armağanı’ adında özel bir sayı yayımladı. Dergide Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Zeynep Görmezoğlu da ‘Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Arşivsel Süreçleri ve Sürdürebilirlik: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu’ makalesi ile yer aldı.

GÖRMEZOĞLU’NUN MAKALESİNDE NELER VAR?

Makalede, Bezmiâlem Valide Sultan vakfiyeleri, Vakıf Gureba Hastanesi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kültürel mirası ve kültürel miras projelerinin önemi, Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası ve Projesi ve proje süreçleri, projeden elde edilen çıktılar, proje kapsamında sayısallaştırma, arşiv ve sürdürebilirlik çalışmaları projenin en önemli çıktıları olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kataloğu ve son olarak Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın projeye olan katkılarına dair bilgiler verildi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Kataloğunun oluşturulmasında ve hazırlanmasında göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Nuran Yıldırım’a Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi ekibi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi adına teşekkür edildi.

Derginin yayına hazırlık sürecini Nükhet Varlık yürütürken, yayınlayanlar ise Cemal Kafadar ve Gönül A. Tekin oldu. Toplamda 23 makalenin yer aldığı dergide, tahrir heyetinde Cemal Kafadar, Selim S. Kuru, Günay Kut ve Gönül A. Tekin yer aldı.

DERGİ HAKKINDA

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies) dergisi, 1977 yılından beri yılda bir ya da birkaç sayıdan oluşup, tek cilt halinde yayımlanan, Türk dili, tarihi, kültürü, sanatı vb. ile ilgili makalelerin yer aldığı bilimsel bir dergi. Derginin bazı ciltleri, alanında tanınmış bilim adamlarına ‘armağan’ olarak yayımlanıyor.