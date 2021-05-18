Harvard Üniversitesi açıkladı: Günde 4 bin 400 adım!

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çeşitli fiziksel aktivite seviyelerinin faydaları üzerine yapılan bir inceleme, klasik ‘10 bin adım’ hedefinin aşırı olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, bunun 4 bin 400 adımla yeterli olabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, fiziksel aktivite, bunama ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olurken, tip 2 diyabet gibi durumları iyileştirebilir.

Ancak, 10 bin adım hedefine ulaşmak için ortalama bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekiyor.

4 bin 400 adım için ise yalnızca 53 dakika yetiyor.

KÖKENLERİ PAZARLAMA KAMPANYASINA DAYANIYOR

Çalışma, The Conversation adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Araştırmayı değerlendiren Hertfordshire Üniversitesi'nden egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, kökeni bir pazarlama kampanyasına dayanan 10 bin adım hedefinin gerçek faydalarının sorgulanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Dr. Bottoms, “Günde 10 bin adımlık hedef, 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan bir ticari bir adımsayardan geliyor. Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen ‘Manpo-kei’ olarak adlandırıldı. On bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanıldı ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Fitbit gibi popüler akıllı saatler tarafından günlük aktivite hedeflerine dahil edildi.” ifadelerini kullandı.

4 BİN 400 ADIM: KADINLARDA ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bununla birlikte, Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan son araştırmada, 10 bin adımın aşırılık olduğu belirtildi.

Bilim insanları aynı zamanda, ortalama olarak günde 4 bin 400 adım atmanın, günde yalnızca 2 bin 700 adım atmaya kıyasla kadınlarda ölüm riskini önemli ölçüde düşürmek için yeterli olduğunu buldu.

10 BİN ADIM ATMANIN EK BİR FAYDASI YOK

Diğer taraftan ekip, günde yaklaşık 7 bin 500 adımda yürümenin faydalarının maksimum seviyeye ulaştığını ardından azaldığını buldu.

Yani araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi.

Dr. Bottoms, "Erkeklerde benzer sonuçların görülüp görülmeyeceği belirsiz olsa da bu durum, gün içinde daha fazla hareket etmenin sağlığı iyileştirip ölüm riskini nasıl düşürdüğüne dair bir örnektir." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmasını tavsiye ediyor.