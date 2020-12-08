Geçtiğimiz haftalarda Hayat Eve Sığar uygulamasında korona virüs risk haritasında kıpkırmızı olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin risk haritası son iki haftaya göre yeşermeye başladı.

Korona virüs vak’a ve vak’a temaslılarını harita üzerinde göstererek risk haritasını hesaplayan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde risk haritasında son iki haftaya göre azalma kaydedildi.

Hayat Eve Sığar uygulamasında tamamen kırmızıya dönerek korona virüs vak’a yoğunluğunda çok riskli bölge olduğu görülen Lüleburgaz’ın risk haritasında yoğunlukta azalma kaydedildi. Vak’a yoğunluklarının önüne geçilemez şekilde artması sonrasında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerinin 20.00’a kadar hizmet vermesi vak’a yoğunluğunu azalttı. Ancak Lüleburgaz’ın önemli bir bölümü hala tamamen kırmızı durumda. Hala çok yüksek riskli bölge durumunda olan Lüleburgaz’da alınan önlemlerin zaman içerisinde sonuç vermesi bekleniyor.

23 Kasım 2020 tarihinde Lüleburgaz’ın korona virüs yoğunluk haritası çok yüksek riski ifade eden kırmızıya bürünmüşken, bu durum 2 Aralık tarihinde değişti. Önceden sadece 8 Kasım Stadı yeşil bölgeyken, 2 Aralık’ta kırmızılarda açılma oldu ve yeşil bölgelerin sayısı arttı.

8 Aralık tarihli haritada ise Lüleburgaz, çok yüksek riskli bölgeden yüksek riskli bölgeye döndü ve harita yeşermeye başladı. Buna rağmen haritanın çoğunluğun da, özellikle şehir merkezinde devam eden kırmızı bölgeler korkutmaya devam ediyor.