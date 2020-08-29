Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

COOK ADALARI / Nüfusu: 19 bin Dünyaya açılan kapısı olan Yeni Zelanda’da vakalar artınca bu ülkeyle bile ulaşımını kesti.

KİRİBATİ / Nüfusu: 110 bin Sadece son 14 gününü virüsün görülmediği bir ülkede geçirenlerin girişine izin veriliyor.

MARSHALL ADALARI / Nüfusu: 58 bin Kuzey Pasifik’te 5 ada ve 1152 adacıktan oluşan devlet. ABD ile yakın ilişkisi nedeniyle risk altında.

MİKRONEZYA / Nüfusu: 113 bin 600 adadan oluşan Pasifik ülkesinde sınırlar kapalı. Ülkeye dönenlere test zorunlu.

NAURU / Nüfusu: 12 bin Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi. Salgın sıçramasın diye Avustralya ile ulaşımı durdurdu.

NİUE / Nüfusu: 1600 Pasifik’in güneyindeki ada ülkesi. Sadece 14 köyden oluşuyor. Ülkeye giriş çıkışlar yasaklandı.

PALAU / Nüfusu: 18 bin Okyanusya ülkesi, önlemleri en baştan sıkı tuttu. Ülkeye giren herkes karantinaya alınıyor.

SAMOA/ Nüfusu: 200 bin Güney Pasifik’teki ülkede martta acil durum ilan edildi. Sınırlar zorunlu haller dışında kapatıldı.

VANUATU/ Nüfus: 307 bin Güney Pasifik ülkesi, martta yıl sonuna kadar acil durum ilan etti. Uygulama bugüne kadar başarılı oldu.

SOLOMON ADALARI / Nüfusu: 650 bin Salgının başında sıkı önlemler aldılar. Ancak ülkenin en büyük geliri olan turizm kötü etkilendi.