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Hangi ülkede kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Sağlık 15.01.2021, 15:59
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Hangi ülkede kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Avrupa ülkeleri Kovid-19'a karşı üretilen aşıları öncelikli gruplara uygulamaya başladı. İşte ülkelere göre aşı yapılan kişi sayısı

Avrupa ülkeleri korona virüs için üretilen aşıları öncelikli gruplardan başlayarak uygulamaya başladı  Fakat ülkelerin aşılama hızları arasında büyük farklılıklar görülmekte..

İngiltere aşılama konusunda ilk sırada yer alırken Fransa ve Hollanda son sıralarda yer aldı. Avrupa ülkelerinin Covid-19 aşılamalarında şu ana kadarki performanslarını derledik.

İngiltere
İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaya 8 Aralık'ta başladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13 Ocak 2021 itibariyle 3 milyon 356 binden fazla kişiye aşı vuruldu.İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ikinci aşıya da onay vermişti.

Avrupa Birliği
Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına 21 Aralık'ta onay verdi. Aşının dağıtımının ise

Avrupa Komisyonu koordine etti.
Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzalamıştı. Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlamıştı.

Danimarka

5,8 milyonluk ülkede 13 Ocak itibariyle 129 binden fazla kişi Covid-19 aşısı oldu. Bu da nüfusun yüzde 2,23'ünün aşılandığı anlamına geliyor.

Norveç

Norveç'te 13 Ocak tarihi itibariyle 33 bin 611 kişi aşı oldu. Norveç, Pfizer/BioNTech aşısından sipariş etmişti. 5 milyon 300 bin nüfuslu ülkede halkın yüzde 0.62'si aşı oldu.

Finlandiya

Pfizer/BioNTech aşısına onay verilen ülkede 14 Ocak tarihi itibariyle 33 bin kişiye aşı yapıldı. 5,5 milyon nüfuslu ülkede bu nüfusun yüzde 0.6'lik bir kısmının aşı olduğu anlamına geliyor.

Hollanda

Hollanda'da 13 Ocak tarihi itibariyle nüfusun yüzde 0.27'i aşı oldu. Pfizer/BioNTech aşısını kullanan Hollanda, bugüne kadar 47 bin kişiyi aşıladı.

İtalya

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da 14 Ocak tarihli verilere göre yaklaşık 972 bin kişi aşı oldu. 60 milyon nüfuslu ülkede bu halkın yaklaşık yüzde 1.61'inin aşı olduğu anlamına geliyor.

Almanya

Almanya'da 13 Ocak tarihi verilerine göre ülkede 842 bin 455 kişi aşı oldu. Ülkenin aşılama oranı şu anda yüzde 1,01 düzeyinde.

Fransa

Aşılamaya diğer ülkelere göre daha geç başlayan Fransa, 14 Ocak itibariyle 318 bin aşılama yaptı. Aşılama oranı yüzde 0.49 civarında. Yetkililer aşılamaya önümüzdeki günlerde hız verileceğini açıkladı. Fransa, Pfizer/BioNtech'in ardından Moderna aşısına da onay vermişti.

İspanya

İspanya'da aşılama verileri 14 Ocak tarihli. Buna göre ülkede 676 bin aşılama yapıldı. Aşılama oranı yüzde 1.45. İspanya Pfizer/BioNTech aşısına onay vermişti.

Avusturya'da aşılama oranı 0.94, Bulgaristan'da yüzde 0.25, Romanya'da yüzde 0.87 civarında.

Türkiye'de kaç kişi aşı yaptı?
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.

Bu kapsamda 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

İsrail dünyada birinci
Aşılama konusunda dünyada en hızlı ülke İsrail oldu. Sağlık Bakanı Yuri Elderstein'ın açıklamasına göre 14 Ocak itibariyle ülkede yaklaşık 2 milyon 162 bin 513 kişi Covid-19 aşısı oldu.

Bu 8,9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 25'inin aşılandığı anlamına geliyor.

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