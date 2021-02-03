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Hangi şehirlerde yasaklar esnetilecek?

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının, daha önce açıklanan 17 ilde 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıkladı. Koca, “İngiltere varyantından bahsediyoruz. İl il artış devam ediyor.” dedi. Bakan Koca, kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusuna da cevap verdi. İşte Bakan Koca'nın çarpıcı açıklamaları...

Sağlık 03.02.2021, 15:49 03.02.2021, 16:29
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Hangi şehirlerde yasaklar esnetilecek?

Milliyet Gazetesi'nden Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilmeye devam eden yerli aşının, Haziran-Temmuz gibi kullanılmaya başlanacağını söyledi. Mutasyonlu virüste, açıklanan 128 sayısının çok üzerine çıkıldığını belirten Koca, “Mutant virüste artış il il sürüyor. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz” dedi.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüsün 17 şehirde göründüğünü belirtti. 17 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı.

Koca, Milliyet’in de yer aldığı bir grup gazeteci ile sohbet etti, sorularını yanıtladı. Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, “Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini söyledi.

SÖMESTR ETKİSİ 

“Vakalar 5 bine düşmüştü, tekrar 6-7 bin bandına çıktı. Bunun sebepleri neler?” sorusuna Koca, şu cevabı verdi:

“Sömestr tatili hareketliliği ve aşıların gelmesiyle oluşan rehavet bunda etkili oldu. Son 1 hafta içinde yükseliş gördük. 6-7 bin bandında ilerledi. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik.” 

Koca, son açıklanan verilere göre, 17 ilde 128 kişide görülen mutasyonlu virüsle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ülke genelinde mutant virüsün ciddi şekilde arttığını vurgulayan Koca, ekledi:

“Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz.” 

YERLİ AŞI HAZİRANDA

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, bir inaktif yerli aşıda gelecek hafta Faz-2 aşamasına geçileceğini belirtti. 4 ila 6 aşıda da gelecek hafta Faz-1 için izin çıkabileceği sinyalini veren Koca, yerli aşının kullanılacağı tarihi ise haziran-temmuz olarak açıkladı. Yerli aşıda Faz-3 aşaması Nisan olarak işaret edilmişti.

MUTASYONLU VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

İngiltere’de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı. Bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya’da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliğini etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanılan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

Leicester Üniversitesinden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi. Dr. Tang, “Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir ‘erime potası’ olur” dedi.

Bazı araştırmalar, E484K’nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor. Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor. Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen’in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.

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