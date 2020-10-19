banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'
'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'

Hangi kan grupları Covid-19'a karşı daha dirençli?

Danimarka’da yürütülen bir araştırmada bilim insanları, bazı kan gruplarının diğerlerine göre korona virüse (Covid-19) daha dirençli olduğunu tespit etti.

Sağlık 19.10.2020, 16:24
5
Hangi kan grupları Covid-19'a karşı daha dirençli?

Aarhus Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir ortak araştırmada, Covid-19'a direnme şansı daha yüksek olan bir kan grubu tespit etti. Araştırmada, 470 bin Danimarkalıya Covid-19 testi yapıldı. Testlerin sonucunda bilim insanları, 0 kan grubunun A, B ve AB gruplarına göre Covid-19'a yakalanma ihtimalinin yüzde 13 daha düşük olduğunu tespit etti. Bilim insanları, 0 kan grubunun sahip olduğu direncin sebebini bulmak için araştırmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Aarhus Üniversitesi Hastanesi Doktoru Lars Ostergaard, “Bunlar, virüs ile kan grupları arasında bir bağlantının olduğunu gösteren çok heyecan verici sonuçlar. Bu konu hakkında daha çok şey öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı. Güney Danimarka Üniversitesi Hastanesi Profesörü Torben Barington, “Henüz direncin sebebini bilmiyoruz. Ancak diğer bulaşıcı hastalıklardan bildiğimiz üzere, kan grubu ile enfeksiyon kapmak arasında bir bağlantı olabilir” ifadelerini kullanarak, yürütülen araştırma hakkında görüşlerini aktardı.

Şu ana kadar yürütülen araştırmalara bakıldığında, bazı kan gruplarının hastalıklara karşı farklı tepkiler gösterdiği kaydedilmişti. Danimarka'da yürütülen araştırma, Covid-19 ile mücadelede ve aşı geliştirmelerinde büyük bir rol oynuyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3