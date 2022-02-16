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Hangi İdrar Rengi Hangi Hastalığın Habercisidir ?

Hiç şüphesiz hayat sağlıkla güzel. Bu güzelliğin devamlılığını sağlamak ve olası sorunları fark etmek vücuttaki değişikliklere dikkat etmek gerekiyor.Bazen gözlerin içindeki sarılık doktorları teşhise yaklaştırırken bazen yüzde ve dudaklarda morarma tanı koymada önemli olabiliyor. Bunların yanı sıra kan, nefes, idrar, ter, beyin omurilik sıvısı ve direk dokudan alınan örnekler de kesin teşhis koymada kullanılıyor. Vücutta bulunan atıkların dışarı atılmasında önemli rol oynayan idrarın rengi de önemli sağlık sorunları hakkında ipucu verir.

Sağlık 16.02.2022, 13:00
Hangi İdrar Rengi Hangi Hastalığın Habercisidir ?

Doktora gitmeden kendi vücudumuzdaki değişiklikleri fark edebilir miyiz?

Elbette.Bunun için çok iyi bir gözlemci olup bedenimizdeki değişiklikleri çok önceden ayırt edebiliriz. En çok dikkat çekecek konulardan birisi de idrar rengindeki değişiklikler. Normalde idrarın büyük bir bölümü sudan oluşur. Bu nedenle normal idrar rengi şeffaf ve durudur. Yeme içme durumu, kullanılan ilaçlar ve ortam ısısı gibi faktörlere bağlı olarak idrar renginde geçici değişiklikler görülebilir.

Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş sözlerine şöyle devam ediyor;

Hangi idrar rengi normal, hangisi hastalık belirtisi?

Şeffaf idrar: Normal idrar rengidir. Ancak çok aşırı sıvı tüketenlerde ya da bazı böbrek hastalıklarında idrar renginde hiç bir değişiklik olmaksızın idrar sürekli şeffaf gelebilir. Şeker hastalığı ya da Diyabetes İnsipidus gibi hastalıkların belirtisi olabilir.

Amber ya da bal rengi idrar: Genellikle az su tüketimi ile ilişkilidir. Çoğu zaman bir hastalığa işaret etmez. Aşırı terleme ve su kayıplarında da geçici olarak görülebilir.

Turuncu renkli idrar: Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları başta olmak üzere çeşitli ilaç kullanımları ve vitamin alımlarına bağlı olabilir. Bazen de havuç, pancar gibi doğal gıdaların tüketilmesi sonrasında normalde de görülebilir.

Kahverengi idrar: Aşırı susuz kalma sonrası olabileceği gibi sarılık ve Gilbert Sendromu gibi karaciğer hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

Pembe renkli idrar: Gıda tüketimi ile ilişkilidir. Özellikle yaban mersini ve pancar tüketiminden sonra görülür. Geçici bir durumdur.

Kırmızı renkli idrar: Enfeksiyonlar, böbrek taşları ya da böbrekten başlayarak idrarın atılımının olduğu tüm yolları ilgilendiren (böbrek, üreter, mesane, prostat, üretra gibi) kanserlerin erken dönem belirtisi olabilir. En önemli idrar rengi belirtisidir. Mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Yeşil renkli idrar: Çeşitli ilaç kullanımları ya da enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bazen de kuşkonmaz tüketimi sonrasında görülür.

Mavi idrar: İlaçlar, ailevi görülen genetik geçişli hastalıklara bağlı olarak görülebilir. Bazen de farklı gıda tüketimlerine bağlı olabilir.

Siyah idrar: Bakır zehirlenmesi, fenol zehirlenmesi, gastrointestinal kanamalarda melanom sonrası, fava fasulyesi tüketilmesi ve bazı ilaç kullanımı ile ilişkilidir.

Beyaz renkli idrar: Aşırı proteinle beslenenlerde, üriner enfeksiyonlarda ya da kalsiyum, fosfat gibi minerallerin aşırı alımına bağlı olabilir. Aralıklı süt renginde idrar ise lenfatik sistem hastalıklarına işaret edebilir.

Görüldüğü gibi idrarda bir çok renk çok farklı hastalıkların erken ya da geç dönem belirtisi olabiliyor.En güzeli ve doğru olanı idrar renginizdeki değişikliği önceden fark edebilmek ve devam etmesi durumunda ise mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşmektir.

#idrar #hastalık #belirti
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