banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden

Hangi Durumlardaki Kişiler İçin Tüp Bebek Tedavisi Uygundur?

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce konu hakkında bilgiler verdi. Tüp bebek tedavisi, doğal yollardan ve başka tip kısırlık tedavileri ile gebe kalamayacak birçok hastaya yardımcı olur. Tüp bebek tedavisinin nihai avantajı, başarılı bir hamilelik sonunda sağlıklı bir bebek elde etmektir. Tüp bebek tedavisi, başka türlü bebek sahibi olamamış ve olamayacak şu durumlardaki kişiler için umut olabilir ve çocuk sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilir:

Sağlık 07.01.2022, 13:34
Hangi Durumlardaki Kişiler İçin Tüp Bebek Tedavisi Uygundur?

*Tüpleri Tıkalı Hastalar  

Üreme asıl olarak yumurtalıklara giden fallop tüplerinde başlar. Bu tüplerde bir sorun varsa müdahale ve tedavi olmadan sağlıklı bebek sahibi olmak imkansıza yakındır. Fallop tüpleri tıkanmış veya hasar görmüş kadınlar için tüp bebek tedavisi, kendi yumurtalarını kullanarak çocuk sahibi olmak için en iyi fırsatı sağlar. 

*30 Yaşının Üzerindeki Kadınlar veya Yumurtalık Rezervi Düşük Hastalar  

Tüp bebek tedavisi daha 30 yaşını aşmış hastaların gebe kalma şansını en üst düzeye çıkarmak için kullanılır. Binlerce çiftimiz için mutlu sonuç elde ettiğimiz tedavi süreçlerinde 30 yaş üstü ve yumurtalık rezervi düşük olan hastalarımızda büyük deneyim sahibiz. Yumurtaların niceliğinden ziyade kalitesine odaklanıyoruz. Bu sayede başarı şansını arttırıyoruz. 

*Erkek İnfertilitesi (Kısırlık) Problemi Olan Hastalar 

Erkek infertilitesi sorunu olan çiftlerin tüp bebek ile gebe kalma şansı, doğal yolla gebe kalmaya göre çok daha yüksek olacaktır. Bunu kolaylaştırmak için intra-sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) dahil olmak üzere bir dizi laboratuvar tekniğimiz var. Ayrıca doğurganlık sorunları olan erkeklere tavsiyelerde bulunabilecek deneyime sahibiz. Şu da bir gerçek ki son gelişmeler gebe kalamama erkek kaynaklı ise çözüm şansını oldukça yüksek hale getirmiştir. Erkekte çok çok az hareketli sperm olsa dahi kaliteli birkaç sperm ile tüp bebek yöntemi ile gebe kalma şansı oldukça yüksektir. 

*Açıklanamayan Kısırlık Sorunu Yaşayan Çiftler  

6 çiftten 1'i doğurganlık sorunları yaşar ve bazen bu sorunların kaynağı araştırmadan sonra dahi teşhis edilememektedir. Bu hastalar müdahaleden fayda görebilir. 

*PCOS, Polikistik Over Sendromu Olan Hastalar  

Polikistik Over Sendromu (PCOS) düzensiz adet döngülerine yol açan bir hormon dengesizliğinin olduğu yaygın bir durumdur. Ovulasyon indüksiyonu ile gebe kalamayacak olan PCOS'lu hastalarda tüp bebek tedavisinin çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 

*Endometriozisli Hastalar  

Rahim astarının bir kısmının rahim dışında büyüdüğü, endometriozisli hastalar da başarılı olduğu kanıtlandığı için tüp bebek tedavisini denemek isteyebilirler. 

*Erken Yumurtalık Yetmezliği Olan Hastalar  

Erken yumurtalık yetmezliği veya menopozu olan kadınlar, tipik olarak yüksek başarı oranlarına sahip olan donör yumurtaları kullanarak tüp bebek tedavisi görebilirler. Tüp bebek tedavisi bu tip hastalarda uzun süredir kullanılmaktadır ve güvenli bir geçmişe sahiptir. İlk “Tüp Bebek” Louise Brown, 1978'de doğal tüp bebek tedavisi kullanılarak doğdu. O zamandan beri, daha güvenli ve başarılı tedavi oluşturmak için tüp bebek teknolojisi gelişti ve teknikler çok daha rafine edildi. Yumurtalık Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gibi yan etki riskini azaltmak için daha az ilaçla sadece en güvenli tüp bebek tedavisi formlarını kullanıyoruz. 

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8