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Hamileyken Covid-19'a yakalanan genç anne: 'İnsan nefes için yalvarır mı, nefes için yalvarıyorsunuz'

Bebeğine hamile olduğu süre zarfında Covid-19’a yakalanan, daha sonra yoğun bakıma alınan ve entübe olan anne o anları anlattı. Genç anne Gürcü Uçar, “Bu bir şaka değil. Ben öbür tarafa gittim geri geldim. Yani bu süreç çok zor bir süreç, kimsenin başına gelsin istemem. İnsan nefes için yalvarır mı, nefes için yalvarıyorsunuz” dedi.

Sağlık 25.12.2020, 14:00
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Hamileyken Covid-19'a yakalanan genç anne: 'İnsan nefes için yalvarır mı, nefes için yalvarıyorsunuz'

32 yaşındaki Gürcü Uçar, hamile iken Covid-19'a yakalandığını ve durumunun ciddileşmesi üzerine ikamet ettiği Çorum'dan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildiğini söyledi. Uçar, durumu ciddileşince yoğun bakıma alınmak zorunda kaldığını ve doktorların aldığı karar neticesinde bebeğinin de sezaryenle alındığını belirtti. Uçar, 5 günlük bir entübasyon süreci olduğunu ve bebeğini hala kucağına alamadığını, hastanenin geliştirdiği sistem sayesinde tablet aracılığı ile bebeğini uzaktan görebildiğini söyledi. Uçar, yaşının genç olduğunu, hiç sigara içmediğini ve sürekli sağlıklı beslendiğini, buna rağmen hastalığın kendinde çok ağır seyrettiğini kaydetti. Covid yoğun bakımından servise alınan genç anne Uçar, alkışlar eşliğinde odasına yerleşti.

“5 gün, 6 gün boyunca entübede kaldım”

Normalde Çorum'da yaşadığını ama durumu ciddileşince acilen Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyleyen Gürcü Uçar, “Çorum'dan geldim, geldiğimde 8 haftalık loğusaydım. O süreçte çok yoğun bir süreçte nefes alamamaya başladım. Çorum'da acil bir şekilde entübe olabilirsiniz dediler. Çocuk için beni buraya gönderdiler. Yoğun bakım sürecinde kaldım. 34'üncü haftada çocuk ciğerlerime baskı yaptığı için almak zorunda kaldılar. Ondan sonra ben bu süreç içerisinde 5 gün entübe oldum. 5 gün, 6 gün boyunca entübede kaldım. Ondan sonra oksijenimi çıkardılar ve nefes almam düzeldiği için de bu bölüme transfer ettiler” şeklinde konuştu.

“Bana ne olacaksa olsun ama çocuğu alın dedim”

Kendinden daha çok bebeği için endişe duyduğunu söyleyen anne Uçar, “Bebeği hiç göremedim, annelik duygusunu tam olarak anlayamadım tabii. Artık dedim ki hani çocuğu alın ki bana ne olacaksa olsun ama çocuğu alın dedim. Zaten apar topar sezaryene alındım. Ama hocalarım dedi ki çocuk zaten çok iyi, hani biz senin için savaşıyoruz. Gürcü hani dirayetli ol dediler. Şöyle söyleyeyim, bu bir şaka değil. Ben öbür tarafa gittim geri geldim. Yani bu süreç çok zor bir süreç, kimsenin başına gelsin istemem. İnsan nefes için yalvarır mı, nefes için yalvarıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki nefes verin bana. Nefessiz çok kötü bir şey yani bu dönem bilmiyorum. İnsanlar bunu önemsemiyor, kale almıyor. Hayır öyle bir şey yok yani” diye konuştu.

“Gençlere bir şey olmayacak diye bir şey yok”

Hiç sigara kullanmadığını ve sağlıklı beslendiğini, buna rağmen hastalığın kendinde çok ağır seyrettiğini belirten Uçar, “Ben sağlıklı beslenen, sigara kullanmayan, yani ciğerlerimin gayet iyi olduğunu düşünen bir insandım. Şimdi düşünüyorum ki ben öbür tarafa gittim yani. Gençlere bir şey olmayacak diye bir şey yok. Bu çok kötü bir süreç” ifadelerini kullandı.

Hastanede hizmete sunulan bir yöntemle bebeğini uzaktan da olsa görebildiğini belirten Uçar, “Bebeğimi de, sağ olsunlar hastanenin bir uygulaması varmış. Tablet eşliğinde uzaktan bana gösterdiler. Gayet sağlıklı, sağlıkla kucağıma alacağım inşallah” dedi.

“Oksijen seviyelerinin de düzelmesi ile birlikte servisimize tekrar kabulünü gerçekleştirdik”

Annenin durumunun şu an iyi olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Gürcü hanım aslında 32 yaşında oldukça sağlıklı bir anne iken Covid pozitif olup özellikle oksijen satürasyonları düşmesi nedeniyle direkt hastanemizin yoğun bakımına kabulü yapılan bir anne adayımızdı. Biz tansiyonları da yüksek olması sebebiyle sezaryen yapma kararı aldık. Çünkü bu tip durumlarda özellikle oksijen satürasyonu düştüğünde ve gebeliğin ek bir takım morbiditeleri de olduğunda gebelerin durumu ciddileşebiliyor. Biz bu durumlarda konsey toplayarak doğum şekline karar veriyoruz. Annemizin yine yoğun bakımımızın olduğu kulemizde sezaryenini gerçekleştirdik. Daha sonra bu annemiz entübe oldu. Daha sonra çok şükür ekstübe edildi. Oksijen seviyelerinin de düzelmesi ile birlikte az önce gördüğünüz gibi servisimize tekrar kabulünü gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

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