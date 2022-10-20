Hamilelikte pilates doğumu kolaylaştırıyor

Pilatesi; vücudun esneklik ve rahatlığını sağlayan kontrollü pozisyonların bütününü oluşturan bir egzersiz türü olarak tanımlayan Uğur, “Buna; derin nefes alma ve rahatlama egzersizleri ile vücudu fazla yormadan, rahatça yapılacak bir spor da diyebiliriz” dedi. Vücuda iyi bir duruş, denge ve güç kazandırmak için karın, pelvik taban ve sırt kaslarına odaklanan bu rahatlatıcı egzersizlerin, hamilelik döneminde de önerildiğini belirten Pilates Eğitmeni Uğur, “Fakat burada en önemli nokta hareketlerin vücudu zorlamayacak şekilde, odak noktanın, sırt ve pelvik bölgesinde olmasına dikkat etmek olmalıdır” diye konuştu.

"Doğumu kolaylaştırıyor"

Hamilelikte pilatesin faydaları hakkında da konuşan Gülçin Kaya Uğur, bunları şöyle sıraladı:

“Hamile pilatesi ile, gebelik döneminde ya da doğumdan sonra bazı sorunlara neden olabilecek bölgeler olan; karın, sırt ve pelvik taban kaslarını güçlendirilir. Egzersizler, vücudu büyüyen bebeğin ağırlığından kaynaklanan sorunlarla başa çıkacak şekilde güçlendirmeye odaklanır. Yapılan egzersizler sırt ve pelvis bölgesini stabilize eden karın kaslarını kullanarak sırt ağrılarını azaltmayı sağlar. Bebek büyüdükçe aşağı doğru hareket eder. Bu onun yavaş, yavaş doğuma hazırlanma şeklidir. Pelvik taban pilates sayesinde güçlenir ve güçlü pelvik kasları, doğum esnasında bebeği dışarı kuvvetlice itmeye yardımcı olur. Sürekli uygulayacağınız nefes egzersizleri sayesinde, doğum esnasında kontrollü nefes alma ve gevşeme faaliyetlerini daha bilinçli uygulama imkanına sahip olursunuz. Ayrıca kontrollü kilo alma ve doğumdan sonra kolayca fit bir vücuda kavuşma sürecinde harika bir yardımcıdır.”

"Hamilelikte en doğru zaman"

Hamilelerin bu spora 12. ve 16. haftalar arasında başlayabileceğini aktaran Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, “Sırt üstü pozisyonlara ise genellikle 20. haftadan sonra geçilir. Ancak yine de başlamadan önce mutlaka doktor onayı alınması gerektiği unutulmamalıdır. Doktorunuz anne adayının hamilelik sürecine, dönemine dayanarak ve risk faktörlerini değerlendirerek en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.” şeklinde konuştu.

Bu egzersizlerin haftada 1 kez düzenli olarak yapılabileceğini ifade eden Uğur, “Genellikle egzersiz eğitmenleri ya da hamile egzersiz sınıfları eşliğinde yapılan egzersizleri, yeterli bilinci kazandıktan sonra tek başınıza da uygulayabilirsiniz. Eğer daha önce hiç pilates yapmadıysanız, egzersiz pozisyonlarını 5-10 tekrarı içerecek şekilde en fazla 30 dakika boyunca yapmanız tavsiye edilir” dedi.

Pilates yaparken bunlara dikkat

Uğur, hamilelik pilatesinde dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Pilates yapmaya başlamadan önce mutlaka doktordan onay almalısınız çünkü egzersizler; risk faktörlerine, annenin spor geçmişine ve gebelik dönemine göre değişkenlik gösterecektir. Gebelikte, vücudun gevşemesine neden olan hormonunun artmasıyla, eklemlerin etrafındaki bağlar da gevşer. Bu da destek ve hareket sisteminizin incinmesini kolaylaştırır. Bu yüzden rahatsızlık hissi veren veya eklemlerinize baskı yapan herhangi bir hareket yapmaktan kaçınmanız gerekir. 20. haftadan sonra sırt üstü uzanma gerektiren pozisyonlardan kaçınmalısınız. Bu pozisyonlar, bebeğinizin kan dolaşımını kesintiye uğratma ihtimalini arttırır. Pilates çok fazla çekirdek gücüne odaklandığından, karın kaslarınızı aşırı zorlamamalısınız. Karın büyüdükçe denge yeteneği düşüşe geçer bu nedenle hareketleri yaparken denge topundan destek alabilirsiniz.”