Hamilelikte en uygun seyahat planı ne zaman olmalıdır?

Doç. Dr. Mustafa Behram, “Hamilelik sürecinde seyahat planı için en uygun zaman 14. İle 28. hafta olarak belirttiğimiz tam orta dönemini kapsar. Bu haftalarda gebeliğin ilk aylarına göre daha enerjik hissedilir. Mide bulantıları hafiflemiş ve gebeliğe alışılan bir süreç olduğu için eğer gebelik takibinde bir risk yok ise rahatlıkla seyahat edilebilir” dedi.

Hamileliği hangi döneminde seyahat edilmemeli?

28. haftadan sonra hareket kısıtlılığı başladığı için seyahat etmek biraz daha zorlaşır. Tabii ki bunların yanı sıra erken doğum riski, çoklu gebelik, doğum sancısı var ise seyahat edilmesi önerilmez. Bu yüzden seyahat planlaması mutlaka doktor takibi ile yapılması gerekir.

Yolculuk öncesi neler yapılmalı?

Seyahat planlaması öncesinde mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi ve seyahat süreci ile ilgili bilgi verilmesi gebelik süreci için önem taşır. Yolculuk öncesinde her ihtimale karşı tüm ilaçların yanınızda olması gerekir. Ayrıca yolculuk sürecinde beslenme düzeni korunmalı, uyku düzeni bozulmayacak şekilde seyahat edilmeli, çok sıcak veya çok soğuk hava koşullarından korunmak gerekir.

Hareket İhmal Edilmemeli

Özellikle uzun süreli yolculuklar kan dolaşımını etkileyeceğinden dolayı seyahatlerde hareket etmeye önem verilmesi gerekir. Bacaklarda ve ayaklarda şişmeyi önlemek için 2 saatte bir mola vererek kısa yürüyüşlerin yapılması gerekir. Uçak yolculuklarında ise saatte bir 15 dakikalık bir yürüyüş yapılması gerekir. Seyahatlerde bol sıvı tüketimi de ihmal edilmemelidir.