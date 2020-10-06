Hamilelikte beslenmenin önemi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özge Piri Mantar, "Anne adayları daha önce beslenme düzenine çok dikkat etmiyor olabilir ama hamilelik bir takım değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Hamilelikte beslenme programı hem anne hem de bebeğin sağlığı için çok önemlidir" dedi.

Gebelik öncesi ve gebelik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenmenin, anne ve bebek ölümlerine yol açan birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özge Piri Mantar, gebelikte beslenmenin, anne adaylarının üzerinde önemle durmaları gereken bir konu olduğunu dile getirerek önemli bilgiler paylaştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Özge Piri Mantar, "Gebelik öncesi ve gebelik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme, anne açısından doğum risklerini beraberinde getirirken, gebelik zehirlenmesi ve anne ölümlerine yol açar. Bebeklerde ise fiziksel ve zihinsel gelişim geriliğine, hastalıklara yakalanma riskinde önemli oranda artışa ve ölü doğuma zemin hazırlamaktadır” diye konuştu.

Hamilelikte beslenme programı

Hamilelikte beslenme programına değinen Dr. Özge Piri Mantar, “Hamilelikten önce beslenme düzenine çok dikkat etmiyor olabilirsiniz fakat hamilelik ile birlikte birtakım değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Bunun nedeni yediklerin ve içtiklerinin bebeğine de ulaşması olmasıdır. Gebelik takibini yapan hekim tahlil sonuçlarına göre gerekli gördüğü konularda yönlendirmesini yapacaktır. Çocuğunuzun anne karnında büyümesi, bedensel, zihinsel yönden gelişmesi, gebeliğiniz süresince beslenmeniz ile yakından ilgilidir. Bunun için Hamilelikte beslenme programı anne sağlığı ve bebek gelişimi için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Mutlaka doktorunuza başvurun

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özge Piri Mantar hamilelere beslenme konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

“İki kişilik beslenme ve porsiyonları artırmak yerine, ne yediğine özen göstermek, daha doğru olacaktır. Her gün 8-10 bardak su içmenin yanı sıra, hamilelikte beslenme listesi zenginleştirilmiş tahıllar, kuşkonmaz, mercimek, buğday tohumu, portakal ve portakal suyu gibi folat oranı yüksek beş veya altı gıda mutlaka içermelidir. Folik asit bebeğin beyin gelişiminin düzgün ilerlemesi için çok önemlidir ve yeni kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için hayati öneme sahiptir. Bu anlamda doktorunuzun size uygun uygulayacağı beslenme programına uygulamanız önem arz etmektedir."