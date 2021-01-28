HAMİLELİKTE BEL AĞRISI FITIK BELİRTİSİ MİDİR ?

-Hamilelik sonrası ağrılar çoğunlukla büyük ölçüde azalmaktadır.

-Ancak hamilelikte muayene ve zararsız yöntemler ile tedavi ve gerekli ise doğum sonrası da tedavi devam etmelidir.

-Doğum sırasında doğum şekline bağlı olarak doğumdan birkaç gün sonra ağrı yaşanması normal kabul edilir.

-Sezaryen doğumlarda spinal veya epidural anestezi sırasında bele uygulanan iğneye bağlı ağrılar için de ağrı kesici önerilmiyor. Diğer yöntemler uygun görülüyor.

-Bu ağrılar birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden de geçebilir.