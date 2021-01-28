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HAMİLELİKTE BEL AĞRISI FITIK BELİRTİSİ MİDİR ?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanir konu hakkinda onemli bilgiler verdi.
Sağlık 28.01.2021, 13:07
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Bel ağrısı hamilelik esnasında oldukça sık karşılaşılan bir yakınmadır.Her 4 kadından 3'ü gebelik dönemi boyunca bel ağrısına maruz kalmaktadır. Bebek doğduktan sonra ise tüm ağrılar büyük oranda ortadan kalkmaktadır.Hamileliğin her aşamasında ağrılara sebep olan farklı faktörler vardır.
Hamilelikte aşırı kilo alımı ve progesteron hormonun artış etkisine bağlı destek dokularda yumuşama omurgada ağrılara sebep olabiliyor.Hamilelik boyunca bel ağrısı fazlaca görülür ancak bu ağrıların sebebi nadir olarak bel fıtığı kaynaklıdır.Hamilelik öncesi fıtığı olan hastalarda gebeliğin ilerleyen aylarında karnın büyümesiyle vücudun ağırlık merkezinin değişmesine bağlı olarak ağrıda artış veya fıtık derecesinde ilerleme olabilir.Hamileliğin ilk aylarında hafif egzersizler yapmak vücudu hamileliğe alıştırmak ,ilerleyen aylarda büyük fayda sağlar.
Hamilelikte bel ağrıları mutlaka fıtık var demek değildir !