Hamilelik bulantılarını önlemenin 14 yolu

Pek çok anne adayı hamilelik sürecinde mide bulantısı ve kusma sorunuyla karşılaşıyor. Bu durum bazı kadınlarda sadece gebeliğin ilk dönemlerinde görülebilirken, bazen de aylarca sürebiliyor. Yaşam kalitesini de oldukça düşüren bulantı ve kusma problemlerine karşı bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Evrim Aksoy, gebelikte görülen mide bulantıları ile ilgili alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Kilo kaybına yol açan kusmalara dikkat!

Gebelikte bulantılar genellikle sabah erken saatlerde görülebilmekte, daha sonra gün içinde normale dönülebilmektedir. Ancak her anne adayının hamilelik süreci farklıdır. Bulantı ve kusmaların günlük hayatı büyük ölçüde etkilemesi durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Şiddetli kusmalar ise altta yatan ciddi bir probleme işaret edebileceği için detaylı bir araştırma gerektirmektedir. Gün içinde şiddetli kusmalar, anne adayının beslenememesine yol açıyorsa ve kilo kaybı oluşturacak şekilde ise vücuttaki su miktarı azalır. Bu da riskli bir tablo oluşturabilir. Böyle durumlarda anne adayı hastaneye yatırılarak sıvı ve besin takviyesi yapılır.

Bulantılara iyi gelen öneriler

Bazı önlemlerle gebelikte mide bulantılarını engellemek ya da minimalize etmek mümkün olabilmektedir: