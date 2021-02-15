Hamilelik Belirtisi Nasıl Anlaşılır?

Adetleriniz normalde düzensizse, bir önceki adetinizin tarihini hatırlamıyorsanız, gecikmiş olduğunuzdan çok emin olmayın. Bu durumlarda sık idrara çıkma, bulantı ya da göğüslerinizdeki bir hassasiyet duyup duymadığınıza bakın.

Kişiden kişiye değişse de görülebilecek hamilelik belirtileri şunlardır:

Hassas Göğüsler ve Karıncalanma

Adet olmadan önce göğüslerinizde hissettiğiniz ağrının daha fazlasını duyarsanız; bu hamile olduğunuzun bir belirtisi olabilir. Hamilelik hormonlarıyla birlikte göğüslerde kan akışı artar ve meme uçlarında karıncalanma gibi bir his olabilir. Karıncalanma da hamileliğin ilk belirtilerindendir. Bazı kişiler döllenmeden sonraki ilk haftada bile bu hissi yaşayabilir ve hamilelik ilerledikçe bu his artabilir.

Gebeliğin 6’ncı haftasında göğüsleriniz giderek daha hassas hale gelir. Göğüsleriniz şişer ve genişler. Mavimsi damarları fark edebilirsiniz. Hamilelikteki hormonal değişiklere alıştıktan sonra bu hassasiyet zamanla yok olur.

Meme Başlarında Koyulaşma

Göğüslerinizdeki hassasiyetin yanı sıra uçlarında koyulaşma görülebilir. Meme başlarını çevreleyen dairesel bölgeler (areolalar) genellikle hamileliğin 8’inci haftasından itibaren koyulaşabilir.

Bu bölgeler döllenmeyi izleyen birkaç hafta içinde genişleyebilir. Meme uçları daha sert ve dik hale gelebilir. Buna benzer cildinizde renk değişimleri görebilirsiniz. Mesela vajina ve vulva (kadın dış genital organı) bölgesindeki deri de koyu morumsu bir kırmızı renge dönüşebilir; ama bunu yüksel ihtimalle fark etmezsiniz.

Sık İdrara Çıkma

Sürekli tuvalete mi gidiyorsunuz? Hamileliğin erken döneminde (genellikle döllenmeden iki ila üç hafta sonra) çok sık idrara gitme isteğiniz olur. Hormonlardaki değişiklikler idrar miktarında da artışın sebebidir. Ayrıca vücudunuz daha fazla kan hacmine sahiptir ve hamileyken böbreklerin verimliliği artar. Böylece vücut atık maddelerden daha hızlı temizlenir.

Sık idrara çıkmanızın bir diğer nedeni de; genişleyen rahminizdir. Rahminiz idrar torbanıza baskı yapar ve idrarın tutulduğu hacmi daraltır. İdrara çıkarken ağrı ve yanma hissi varsa idrar yolu enfeksiyonu olabilir.

Hafif Kanamalar

Bazı kadınlarda hormon artışıyla birlikte hafif vajinal kanamalar görülebilir. İç çamaşırınızda hafif pembe veya kahverengi olarak görünen bu kanamalarla birlikte hafif kramplar da hissedebilirsiniz. Bu kanamaların hamileliğin erken döneminde olduğu düşünülür.

Bulantı

Hamileliğin ilk üç ayında bulantı ve kusmaları sıkça yaşayabilirsiniz. Bazı kadınlar üç aydan sonra da bulantı çekebilir.

Halsizlik

Her kadının hamileliğinde karşılaşmadığı halsizlik; çoğu kadında genellikle günün erken saatlerinde kusmalarla erken dönemde sıklıkla yaşanır. Hamileliğin 4’üncü haftasında da görülebilen halsizlik genellikle 6’ncı haftada başlar.

Bunu “sabah hastalığı” olarak ifade edenler de vardır; ancak günün her saati kusabilir ya da kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Bu halsizlik sadece kusmayla gelmeyebilir. Kendinizi hastaymış gibi hissedebilirsiniz.

Hamilelik hormonları yorgun ve duygusal hissetmenize neden olabilir. Yorgunluk elbette tek başına hamilelik belirtisi değildir; ama sık görülen bir belirtidir. Bu yorgunluk en çok hamileliğinizin 1. ve 2. üç aylık döneminde (1.trimester ve 2.trimester) sizi etkiler.

Şişkinlik

Kendinizi balon gibi mi hissediyorsunuz? Şişkinlik hissi hamileliğin çok erken dönemlerinde başlayabilir. Hormonal değişiklikler bu şişkinliğin sorumlusudur.

Vücut Sıcaklığının Yükselmesi

Vücut sıcaklığınız hamile kalmadan önceki sıcaklığınızdan 1 derece daha fazladır ve bu hamilelik süresince yüksek derecede seyreder.

Koku Hassasiyeti ve Aşermeler

Hamileliğiniz boyunca yemek ya da başka kokulara karşı aşırı hassaslaşabilirsiniz. Hatta çok sevdiğiniz yiyeceklerin kokusuna bile tahammül edemez hale gelebilirsiniz. Hamilelikte görülen belirtilerden aşerme ile sıkça karşılaşılır.

Aşerme konusunda bazı yiyecekleri daha çok ister bazılarını hiç istemeyebilirsiniz. Bazı kadınlarda aşermeler adet gecikmesinden bile önce görülebilir. Bazı kadınların ağzında metalik bir tat olabilir.

Hamilelik Testi İki Çizgiyse…

Yukarıda bahsedilen tüm belirtiler ya da birkaçı; hamilelik heyecanı yaşamanız için yeterlidir; ancak yine de hamilelikte kesin sonucu hamilelik testi verir. Adet gecikmesinin en azından ilk gününü beklersiniz, evde yapılan hamilelik testiyle güvenli bir sonuç alabilirsiniz.

Test çubuğunda 2 tane renkli çizgi görürseniz yüksek ihtimalle hamilesiniz demektir. Belirtiler ve hamilelik testi sonrası yine de en net sonucu verecek olan jinekologtur. Şüpheler ve testin ardından mutlaka bir jinekoloğa başvurun.