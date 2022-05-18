Halsizliği ve yorgunluğu anında alan besin: 'bamya tohumu'
Halsizliği ve yorgunluğu anında alan bamya tohumu vücut direncini de artırıyor. Peki, bamya tohumunun vücuda faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir? İşte detaylar...
Bamya tohumu çok değerli bir lif kaynağıdır. Lifli yapısı sayesinde bamya tohumu sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda kolesterolün düşürülmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarını, kan şekeri regülasyonunu sağlayarak tip 2 diyabet ve insülin direncini önler.
BAMYA TOHUMU'NUN FAYDALARI
- Mideyi korur.
- Karaciğeri korumaya yardımcı olur.
- Kolon kanserinin önlenmesinde yardımcı olur.
- Lif oranı yüksek bir gıda olması nedeniyle uzun süre tok tutar.
- Vücudun kan şekeri oranını düzenler.
- Hızlı kilo vermeye yardımcı olur.
- Antioksidan özelliği var.
- Sindirime yardımcı olur.
- Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
- Hafızayı kuvvetlendirir.
- İnsülin duyarlılığını artırır.
- Kabızlığı gidermeye yardımcıdır.
- Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecine destek olur.
- Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici bir etki oluşturur.
- Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.
BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?
Suda bekletme: Bamya tohumunu suda bir gece bekletip ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.
Kurutma ya da kavurma: Limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutmalısınız.
Sulu yemeklere dahil etme: Çorba ve sulu yemeklerinize bamyanın tohumlarını ekleyebilirsiniz.
Kahve gibi tüketme: Bamya tohumlarını tıpkı kahve çekirdeklerini çeker gibi temiz bir öğütücüden çekerek toz haline getirebilir ve bu şekilde french press'in içine koyup üzerine sıcak su ekleyerek kahve demler gibi demleyebilirsiniz.
kaynak: posta