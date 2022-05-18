Halsizliği ve yorgunluğu anında alan besin: 'bamya tohumu'

Bamya tohumu çok değerli bir lif kaynağıdır. Lifli yapısı sayesinde bamya tohumu sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda kolesterolün düşürülmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarını, kan şekeri regülasyonunu sağlayarak tip 2 diyabet ve insülin direncini önler.

BAMYA TOHUMU'NUN FAYDALARI

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Suda bekletme: Bamya tohumunu suda bir gece bekletip ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

Kurutma ya da kavurma: Limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutmalısınız.

Sulu yemeklere dahil etme: Çorba ve sulu yemeklerinize bamyanın tohumlarını ekleyebilirsiniz.

Kahve gibi tüketme: Bamya tohumlarını tıpkı kahve çekirdeklerini çeker gibi temiz bir öğütücüden çekerek toz haline getirebilir ve bu şekilde french press'in içine koyup üzerine sıcak su ekleyerek kahve demler gibi demleyebilirsiniz.