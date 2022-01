Halkbank’tan dünyaya tıp sunumu

Halkbank Spor Kulübü doktoru Ömer Serkan Kara, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından düzenlenen ve sporda yaralanmaların önlenmesi konusunda en güncel gelişmelerin tartışıldığı konferansta Türkiye’yi temsil etti.

Halkbank Spor Kulübü doktoru Ömer Serkan Kara, uluslararası konferansta Türkiye’yi temsil etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Monaco’da 6. kez düzenlenen, 96 ülkeden yaklaşık bin 200 delegenin katıldığı, sporda yaralanmaların önlenmesi konusunda en güncel gelişmelerin tartışıldığı konferansa Uzm. Dr. Ömer Serkan Kara da katkıda bulundu. Konusunda uzman spor hekimlerini, fizyoterapistleri, antrenör ve teknoloji şirketleri gibi sporun paydaşlarını buluşturan organizasyonda Halkbank Kulüp Doktoru ve spor hekimi Ömer Serkan Kara da bir sunum yaptı.

“Voleybolcularda çok sık görülen aşırı kullanıma bağlı patellar tendon problemlerini azaltmayı başardık”

Toplantıda kabul edilen sunumların dünyanın bir numaralı tıp dergisi British Journal of Sports Medicine’de yayınlanacağını ifade eden Dr. Kara şu bilgileri verdi:

“Halkbank sağlık ekibi olarak, teknik ekibimizin bu konudaki talebi ve desteği sayesinde, atletik performans ekibimizle birlikte geçtiğimiz iki sezon boyunca aldığımız önlemlerle voleybolcularda çok sık görülen aşırı kullanıma bağlı patellar tendon problemlerini azaltmayı başardık. Bunu yaparken sıçrama içeren sporlarda sıçrama yüksekliği ve sayısı ile ilgili veriler sunan bir giyilebilir teknoloji ürünü (G-Vert) kullandık. Aldığımız önlemlerin ve sonuçlarının özet halinde sunumu uluslararası olimpiyat komitesinin değerlendirmesi sonucunda Monaco’da 6.sı düzenlenen “IOC World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport” da sunulması için uygun görüldü. Bu durum Halkbank Spor Kulübü’nün spor bilimine ve verilere dayalı yaklaşımının meyvelerini verdiğinin kanıtı mahiyetindedir.”