Halk eğitim merkezi müdürü koronaya yenik düştü

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan edebiyatçı, yazar Asım Gültekin’in ağabeyi 55 yaşındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Faruk Gültekin, korona virüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 gün önce yakalandığı korona virüs sebebiyle 13 gündür Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ömer Faruk Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ömer Faruk Gültekin, uzun yıllar ilçede fizik öğretmenliği, Taşova Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığı, öğretmenevi müdürlüğü ve son olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürürken yakalandığı korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2020 günü Yalova’daki evinde kalp krizi sonucu vefat eden Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığını üstlenen edebiyatçı, yazar Asım Gültekin’in ağabeyi olan Ömer Faruk Gültekin, memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde kardeşi Asım Gültekin’in kabrinin yanına, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ömer Faruk Gültekin’in cenaze törenine AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya Kızılay İl Temsilcisi Mahmut Albayrak, çok sayıda STK temsilcisi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.