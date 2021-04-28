Haftalık vaka sayısı en çok artan Zonguldak’ta 205 bin 325 kişi aşı oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı 100 binde en çok artış gösteren illerden ön sırada yer alan Zonguldak’ta 205 bin 325 kişi aşı oldu. Tam kapanma kısıtlamasına saatler kala cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illeri Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında açıklanan tam kapanma öncesi Zonguldak’ta cadde ve sokaklarda yoğunluk sürüyor.

Kent merkezindeki banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. Kalabalıklar sık sık görevlilerce uyarıldı. Öte yandan Zonguldak’ta bugüne kadar toplam 205 bin 325 doz aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 124 bin 65 olarak açıklandı. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 81 bin 260 olarak açıklandı.

Aşı sırasını beklediğini ifade eden 36 yaşındaki Şenol Likoğlu, "Aşılama süreci devam ediyor. Kendi sıramızı bekliyoruz. Sıramızın ne zaman geleceği henüz belli değil. Aşı olanları da görüyoruz. Acaba aşı olanlar halen daha neden kısıtlamaya kalıyor. Bu işten ne zaman kurtulacağız onu merak ediyoruz. Artan vakalarda kimsenin kurallara uymadığını görüyoruz. Umursamayan insanlar yüzüne olduğunu düşünüyorum. Halk olarak biraz daha dikkat edersek onun önüne geçeriz" diye konuştu.