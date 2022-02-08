banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Haftalık vaka artışlarında Elazığ ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı haftalık insidans haritasına göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında Elazığ, haftalık artışta ilk sırada yer aldı.

Sağlık 08.02.2022, 13:55
Haftalık vaka artışlarında Elazığ ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı haftalık insidans haritasına göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında Elazığ, haftalık artışta ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 -28 Ocak arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Haritaya göre 15 Ocak - 21 Ocak tarihleri arasında vakalar 100 binde 364,65 iken bu hafta ise 800,39’a kadar yükseldi. Elazığ, böylelikle ülke genelinde vaka sayılarında en fazla artış yaşanan 10 il arasında ilk sırada yer aldı. Öte yandan aşılama oranında ise yüzde 70,8 olarak sarı kategorideki yerini korudu.

Sosyal medya hesabından dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa olduğunu belirtti. Bakan Koca, açıklamasında ise, “Günlük Covid-19 tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” uyarısında bulundu.

"Bu Elazığ’a hiç yakışmıyor"

Vatandaşın tedbirlere uymadığını belirten vatandaşlardan Yaşar Solmaz, “Maske, mesafe kurallarının hiçbirine uyulmuyor. Bir de aşı yapmıyorlar. Önceden vatandaşlarımız yabancı aşılara güvenmiyoruz diyordu. Nihayetinde devletimiz sağ olsun, Türk aşısını da çıkardı. Şu an vatandaşlar Türk aşısı da olmuyor. Bu nedenden dolayı Elazığ’da hakikaten vaka sayıları bayağı bir artmış durumda. Türkiye geneli bu hafta en fazla artış olan iller arasında Elazığ ilk sırada. Bu Elazığ’a hiç yakışmıyor. Aşı yapılması taktirde virüsü kaptıkları zaman hastalığı yüzeysel bir şekilde geçirirler. Vatandaşlar gördüğümüz kadarıyla tedbirlere uymuyor. Vatandaşlara buradan devletimize yardımcı olmalarını, maskelerini takmalarını, mesafeye dikkat etmelerini ve mümkün olduğu kadarıyla birbirimizi tatlı bir dille uyarmaları gerektiğini söylüyorum” diye konuştu.

"Aşı olsunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler ve maske taksınlar"

Vaka sayılarındaki artışın en büyük sebebinin aşı olmamak olduğunu ifade eden Kamil Öz de, “Aşı yapmamak, sosyal mesafeye dikkat etmemek ve maske takmamak virüsün çoğalmasına neden olur. Bunlara dikkat edilirse bu hastalık bir gün bitecektir. Gençlerin çoğu aşı yapmıyor. Onların da yapması gerekiyor. Hastalığı biraz hafife alıyorlar. Vatandaşa buradan uyarım aşı olsunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler ve maske taksınlar” dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11