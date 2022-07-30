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Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı

Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.

Sağlık 30.07.2022, 07:32
Haftalık koronavirüs tablosu yayımlandı

Sağlık Bakanlığının yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.

Haftalık koronavirüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz’da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15. 889.495 olduğu açıklandı. Toplam vefat sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.

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