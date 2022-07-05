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- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac ibadeti, islamın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur" dedi.
Haftalık Covid-19 raporu yayınlandı!
27 Haziran-3 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan 57 bin 113 kişi tespit edilirken 25 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık 05.07.2022, 12:16
99 bin 57 kişi hayatını kaybetti
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.