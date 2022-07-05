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Haftalık Covid-19 raporu yayınlandı!

27 Haziran-3 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan 57 bin 113 kişi tespit edilirken 25 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık 05.07.2022, 12:16
Haftalık Covid-19 raporu yayınlandı!

99 bin 57 kişi hayatını kaybetti

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

#Haftalık Covid19
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