Haftada 3’ten fazla ise bağımlı olabilirsiniz!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alptekin Çetin, pornografi bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haftada üçten fazla temasta bağımlılık riski olabilir

Pornografi bağımlılığını, “bir kişinin fiziksel, sosyal ve ruhsal olumsuz yanlarına rağmen pornografik bir materyal kullanarak ortaya çıkardığı kompulsif bir davranış paterni” olarak tanımlayan Dr. Alptekin Çetin, “Kişi çevresindekilerle etkileşime girmek yerine daha fazla pornografik içerik izlemeye devam eder. Bu esnada haz almak amacıyla kendisini tatmin edebilir. Eğer kişi bir hafta boyunca üç seferden daha fazla pornografik içerikle temas ediyor ve sosyal yaşamını etkileyecek kadar vakit harcıyorsa bağımlılık riski olarak düşünülebilir.” uyarısında bulundu.

Kumar bağımlılığı ile ortak noktaları var

Pornografi bağımlılığının kumar bağımlılığı ile ortak noktalara sahip olduğunu belirten Dr. Alptekin Çetin, “Pornografi bağımlılığı kendisine ait tanı ölçütlerine henüz sahip değilse de bir davranış bağımlılığı olan “kumar bağımlılığı” ile ortak noktalara sahiptir. Bu tip bağımlılıkların biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunmaktadır. Kişinin genetik olarak haz alma sorunu yaşaması, dürtü kontrolü sağlayamaması, ruhsal olarak depresif yakınmalarının bulunması ve tek haz noktası olarak pornografik içeriği görmesi çeşitli sebepleri oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Pornografi bağımlılığı bir hastalık mıdır?

Pornografi bağımlılığının farklı tanı ölçütleri tarafından henüz bir “hastalık” olarak kabul edilmese de pek çok farklı bilimsel yayının bu durumu hastalık olarak ele aldığını kaydeden Dr. Alptekin Çetin, “Yukarıda da bahsedildiği gibi “kumar” bağımlılığı ile pek çok ortak noktaya sahiptir. Özellikle kişinin objektif olarak zarar görmesine rağmen aynı davranış paternini sürdürmesi bu durumun hastalık olarak ele alınmasına neden olmaktadır.” dedi.

Bilişsel davranışçı terapi kullanılıyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Alptekin Çetin, tedavi olarak diğer davranış bağımlılıklarının tedavisinde de kullanılan bilişsel davranışçı terapinin, en uygun tedavi seçeneği olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.