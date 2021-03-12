Hacettepe’den Tıp Bayramı’na özel dijital fotoğraf sergisi

Covid-19 salgınında Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde verilen mücadeleyi geleceğe belge olarak bırakacak “Gizli Düşman” adlı fotoğraf sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sanal olarak gerçekleştirilecek.

Salgın sürecinde hastane ortamında gece gündüz demeden mücadele eden, tanınmayacak kıyafetlere büründükleri için isimleri kiminin sırtında, kiminin maskesinde yazılı olan sağlık çalışanlarının yer aldığı karelerden oluşan dijital sergi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ziyarete açılacak. Neredeyse 48 saatini Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde geçiren Hacettepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Foto Film Birimi sorumlusu Mutlu Topaloğlu’nun “Tüm dünyayı sarıp sarmalayan, çare arayışları devam eden Covid-19 salgınına karşı canla başla savaşan, sevdikleri ve sevenlerinden ayrı geceler-gündüzler geçiren tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma saygı duruşu” olarak tanımladığı sergi, yeni görüntüler eklenerek devamlı açık kalacak.

Çevrim içi olarak corona.hacettepe.edu.tr/sergi/ adresinden gezilebilecek serginin amacı, doktorundan sekreterine, hemşiresinden postasına, güvenlik görevlisinden hizmetlisine kadar Hacettepe hastanelerinde çalışan personelin verdiği mücadeleyi görsel bir sunumla daha çok kişiye aktararak tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek.