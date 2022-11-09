Hacettepe Üniversitesi, kuduz teşhisi konulan çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı

Konuyla ilgili Hacette Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti” denildi.

Hacettepe Üniversitesi tarafından, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan, kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.”

Öte yandan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in konuyla ilgili "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dediği belirtildi.