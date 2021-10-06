Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı? Danıştay kararı neleri kapsıyor?

Türkiye’de bir süredir, Güzellik Salonları ile Dermatolog ve Estetik cerrahlar arasında süren bir gerilim söz konusu. Gerginliğin nedeni ise Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında açtığı dava. Dava sonuçlandı ve Türkiye genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Beş yıla yakın süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017’de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti.

Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada anılan iki dernek özetle şu görüşleri öne sürdü: “Foto epilasyon cihazı, tıbbi Cihaz niteliğinde. Bu cihazı uzmanı olmayan kişiler kullanamaz. Bu davayı, anılan cihazları dernek üyelerinin kullanması için açmadık. Toplum sağlığı önemli. Oluşabilecek sağlık ihlallerinin önüne geçmek gerekir. Daha önceki düzenlemeler de iptal edilmişti.” Davalı konumda bulunan İçişleri Bakanlığı adına yapılan savunmada ise, yönetmeliğin çıkarılmasının sebebinin mevzuattaki boşluğu gidermek olduğu kaydedildi. Savunmada, yönetmelikle kullanımına izin verilen cihazlara ilişkin sıkı bir denetimin getirildiği kaydedildi.

Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasaklandı mı?

Danıştay Onuncu Daire, dermotolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti. Danıştay'ın bu kararına göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı.

Foto Lazer epilasyon nedir?

Foto epilasyonda, çevredeki cildi tahrip etmeden kontrollü ışık flaşları tedavi edilen cildin alanına girer ve kıl follikülleri tarafından emilerek kökleri tahrip eder. Uygulama sürecinde oluşan ısı tüyleri ve yeniden büyüme potansiyeli gösteren kökleri hedefleyerek yok etmeyi amaçlar.