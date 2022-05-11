Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili cezaevinden hastaneye sevk edildi

Gürcistan’da hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Rustavi 12 No’lu Cezaevinden başkent Tiflis’te bir hastaneye sevk edildi.

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 9 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim 2021’de başkent Tiflis’te gözaltına alınmış, ardından Rustavi’deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti. Son günler sağlığının bozulması ve bilincini kaybetmesi üzerine Saakaşvili, gece saatlerinde cezaevinden başkent Tiflis’te bulunan Viva Med Kliniğine sevk edildi.

Saakaşvili’nin hakkında birçok suçlama bulunuyor

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi’nin kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ve 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020’den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.