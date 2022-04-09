banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

Gürcistan’da ölümü beklenen hasta Samsun’da sağlığına kavuştu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Gürcistan’da uzun süre yoğun bakımda tedavi gören 66 yaşındaki hasta, Samsun’da ’ameliyatsız kalp kapağı değişimi’ işlemi ile sağlığına kavuştu.

Sağlık 09.04.2022, 09:46
Gürcistan’da ölümü beklenen hasta Samsun’da sağlığına kavuştu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Gürcistan’da uzun süre yoğun bakımda tedavi gören 66 yaşındaki hasta, Samsun’da ’ameliyatsız kalp kapağı değişimi’ işlemi ile sağlığına kavuştu.

Gürcistan vatandaşı Valeri Makharadze, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayeti ile ülkesinde başvurduğu hastanede aort darlığı (kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan en büyük atar damar olan aortanın kapakçığındaki darlık) tanısı konuldu. Tedavi altına alındığı hastanede durumu kötüye giden Valeri Makharadze’nin ailesi uzun süre yoğun bakımda kalan Valeri’yi tedavi ettirmek üzere Samsun’a getirdi. Medicana İnternational Samsun Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu tarafından ameliyatsız kalp kapağı değişimi (TAVI) işlemi yapılan Valeri Makharadze, başarılı geçen işlemin ardından sağlığına kavuştu.

“Gürcistan’dan geldi Samsun’da şifa buldu”

Valeri Makharadze’nin Samsun’da yapılan işlem ile sağlığına kavuştuğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, “66 yaşındaki Gürcistan vatandaşı Valeri Makharadze’de TAVİ işlemini gerçekleştirdik. Valeri, özel bir hasta. Gürcistan’da uzun süre yoğun bakımda kalıp, rahatlayamayan bir hastaydı. Ailesi bizlere başvurdu ve biz de kasıktan girerek daralmış ve yapıca bozulmuş aort kapağının yerine yeni bir kapak imlante ettik. İşlemimiz çok güzel oldu ve hastamızın hızlı bir şekilde normal hayatına döneceğini düşünüyoruz” dedi.

“TAVI, kasıktan anjiyo yapar gibi yapılan ameliyatsız bir işlem”

TAVI işlemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Korhan Soylu, “Transkateter aort kapak replasmanı (TAVI) işlemi, ileri aort darlığı olan hastalarda uygulanan bir yöntem. İlerleyen yaş ile birlikte aort kapağındaki kireçlenme, kapağın hareket kabiliyetinin azalmasına ve daralmasına yol açıyor. O yüzden de hastaların büyük kısmı 80 yaş ve üzerinde. Maalesef ilaç tedavisi ile de bu kireçlenme çözülemiyor. Bu nedenle de eskiden tek seçenek açık kalp ameliyatıyla kapağın değiştirilmesiydi. Günümüzde ise TAVI adını verdiğimiz ve aynı anjiyodakine benzer bir yöntemle bu kapak değişimi yapılabiliyor. Biz de uzun zamandır bu işlemi başarılı bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

“Açık kalp cerrahisinde hastalar aylarca kendine gelemiyordu”

Özellikle açık kalp ameliyatı riski yüksek olan hastalar için TAVI alternatifinin çok büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Korhan Soylu, “Eski yöntemde gençlerde bile zorluk çıkartabilecek göğüsün kesilerek yapıldığı bir açık kalp cerrahisi gereksinimi vardı. Bu da hastaların hem ameliyat esnasında hem de sonrasında riskini arttırıyordu. Ayrıca başarılı bir açık kalp cerrahisinden sonra bile 80-85 yaşında bir hastanın normal hayatına dönmesi aylar alabiliyordu. Şimdi ise TAVI işlemini yapıp ertesi gün bile taburcu ettiğimiz hastalarımız oluyor. Hiç göğüsün kesilmesine gerek kalmadığı gibi enfeksiyon riski de işlem süresi de işlem sonrası da birçok açıdan ameliyattan çok daha iyi sonuçlar veriyor” şeklinde konuştu.

“Yeterli hareket ve beslenme dikkatiyle kardiyologlara daha az ihtiyaç duyulur”

Aort darlığı hastalığının görünme sıklığı ve korunma yollarından da bahseden Soylu, şunları söyledi:

“Aort darlığı aslında çok hızlı ilerleyen bir hastalık değil. Birçok hastaya semptomlar başladıktan sonra ekokardiografi cihazları ile teşhisleri yapılıyor. Birçok hasta doğru zamanda teşhisi alıyor ama hem hasta hem de hasta yakınları tedavinin oluşturduğu düşük riski göze alamayarak mağdur olabiliyor. Yaşlı hastaların yanı sıra doğuştan aort darlığı olan hastalar da var. Orta yaşlı kişilerde de ramatizmal nedenlerle de bu hastalık oluşabiliyor. Yaşlılarda solunum sıkıntısı, yürürken bile nefes darlığı aort darlığının en önemli işareti. Kardiyovasküler hastalıklarda doktorların muayenesinin ötesinde kişilerin sağlıklı yaşam değişikliklerini daha önemli. Eğer günlük aktivitelerde yeterince hareket edebilirsek, beslenmemize dikkat edebilirsek zannediyorum kardiyologlara daha az ihtiyaç olur.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
16°
açık