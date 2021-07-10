Gürcistan COVAX’tan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı aldı

Gürcistan, korona virüsle mücadele kapsamında Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) sağlanan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) sağlanan yardım sürüyor. Gürcistan’a COVAX programı kapsamında 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı gönderildi. Gürcistan Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşıları taşıyan uçağın Uluslararası Tiflis Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi. Aşıların, eksiklikler nedeniyle aşının ikinci dozunu alamayanların yanı sıra ilk doz için kayıtlı olanlar da dahil olmak üzere 45 yaş ve üstü kişiler için kullanılacağı aktarıldı.

Gürcistan’da korona virüs salgınında şu ana kadar toplam 376 bin 200 vaka tespit edilirken, 5 bin 443 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.