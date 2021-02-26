Güneydoğu’da aşı vurulanların sayısı yarım milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 ilde aşı olan kişi sayısı 406 bin 539 kişi olarak yarım milyona yaklaştı.

Çin’den gelen korona virüs aşıları ile ülke genelinde başlatılan aşı çalışmaları ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmış, ardından ise yaşlılara yönelik devam etmişti. 20 yaş üstü herkesin aşı olmaya başlarken, Türkiye genelinde aşı olan kişi sayısı 8 milyon 252 bin 289’a ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 ildeki aşı vurulanların sayısı ise 406 bin 539 kişi olarak kaydedildi.

Güneydoğuda en çok aşının vurulduğu şehir Gaziantep oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan şehirlerarasından en çok aşının vurulduğu şehir 118 bin 881 kişiyle Gaziantep oldu. Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Güneydoğu bölgesinde bulunan Gaziantep 118 bin 881, Diyarbakır 83 bin 340, Şanlıurfa 62 bin 536, Adıyaman 51 bin 136, Batman 31 bin 638, Mardin 28 bin 151, Şırnak 10 bin 717, Kilis 10 bin 382 ve Siirt 9 bin 758 kişi aşı oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 ilin toplam aşı olan sayısı 406 bin 539 kişiye ulaştı.