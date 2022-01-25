Güney Kore’de günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Güney Kore’de günlük Covid-19 vaka sayısı 8 bin 571’e yükselerek rekor kırdı.

Covid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya genelinde devam ederken, Güney Kore’de günlük vaka sayısı rekor kırdı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı’ndan (KDCA) yapılan açıklamada, son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısının salgın başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 8 bin 571’e ulaştığı bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 749 bin 979’a yükseldi. Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının ise 6 bin 588’e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, kritik durumdaki Covid-19 hastalarının sayısının Pazartesi gününe göre 26 azalarak 392’ye gerilediği öğrenildi.

Vaka sayıları artışa geçmişti

Güney Kore’de hükümetin geçtiğimiz Kasım ayında uygulamaya koyduğu "Covid-19 ile yaşama" politikası ile birlikte gevşetilen sosyal kısıtlamaların ardından vaka sayıları yeniden hızla yükselişe geçmişti. Omicron mutasyonunun neden olduğu endişelerin ardından tedbirler yeniden sıkılaştırılmıştı. Ülkede bir önceki vaka rekoru geçen yıl 15 Aralık’ta 7 bin 848 enfeksiyon ile kırılmıştı.