banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de

Güney Kore’de eğitimini aldı, Türkiye’de uyguluyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gastroenteroloji Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, Güney Kore’de eğitimini aldığı ‘endoskopik submukozal diseksiyon’ (ESD) adlı yöntemi başarılı şekilde uygulayarak hastaların şifa bulmasına yardımcı oluyor. Kandemir’in son hastası 350 kilometre yol kat ederek Antalya’dan Aydın’a gelen 29 yaşındaki ev hanımı Huriye Uğur olurken, bu zamana kadar 500’ün üzerinde hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu.

Sağlık 10.12.2021, 13:55
Güney Kore’de eğitimini aldı, Türkiye’de uyguluyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gastroenteroloji Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, Güney Kore’de eğitimini aldığı ‘endoskopik submukozal diseksiyon’ (ESD) adlı yöntemi başarılı şekilde uygulayarak hastaların şifa bulmasına yardımcı oluyor. Kandemir’in son hastası 350 kilometre yol kat ederek Antalya’dan Aydın’a gelen 29 yaşındaki ev hanımı Huriye Uğur olurken, bu zamana kadar 500’ün üzerinde hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu.

Aydın’da birçok yeni tedavi yöntemlerini uygulamasıyla dikkat çeken ADÜ Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde erken evrede olan, yayılmamış mide, bağırsak ve yemek borusu kanserlerinde tümörü açık ameliyata gerek kalmadan, ESD adı verilen yöntemle çıkartma işlemi 5 yıldır başarıyla uygulanıyor. Güney Kore’de Korea Üniversity College Of Medicine Gastroenteroloji Endoskopi Bölümü Klinik Şefi Prof. Dr. Hoon Jai Chull’dan endoskopik rezeksiyon konusunda eğitim alan ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, Antalya’dan Aydın’a gelen 2 çocuk annesi Huriye Uğur’u sağlığına kavuşturdu.

"500’ün üzerinde hastayı sağlığına kavuştu"

EDS uygulamasını şimdiye kadar 500’ün üzerinde hastaya başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Gastroenteroloji Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, “Hastamız Antalya’dan gelerek bize başvurdu. Kalın bağırsak dokusunda meydana gelen erken bağırsak kanserinin endoskopik yolla çıkartılması amacıyla kliniğimize geldi. Kendisi bağırsak kanseri nedeniyle 2019 yılında bir ameliyat geçirmiş. Dün hastamızın endoskopik ‘submukozal diseksiyon’ dediğimiz ileri endoskopik işlemini başarı ile tamamladık. Yaklaşık 15 yıl önce Japonya’da ve Güney Kore’de başlayan bu ileri endoskopik yöntem Türkiye’de de kliniğimiz tarafından 5 yıldır uygulanmaktadır Türk Gastroenteroloji Derneği’nin destekleri ile Güney Kore’de eğitim aldıktan sonra 500’ün üzerinde vakayı başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Türkiye’de de bu işlem 5-6 merkezde başarı ile uygulanmakta. Bizler de bu merkezlerin arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ESD işleminin en önemli yanı, hastanın kansere neden olan lezyonlarını ameliyatsız bir şekilde endoskopik olarak çıkartılabiliyor olmasıdır. Erken bağırsak, erken mide kanserlerinde, kanser olma riski olan ve endoskopik olarak çıkartılmaya elverişli lezyonlarda bu işlemi uygulamaktayız” dedi.

Hekim arkadaşlarına da öğretiyor

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından başlatılan bir eğitim programında bu eğitici olarak da bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Kandemir, “Bu ileri endoskopik tedavi yönteminin Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla Türk Gastroenteroloji Derneği bir eğitim programı başlattı. Bu programda eğitici olarak biz de kliniğimizin öğretim üyesi olarak bulunmaktayız. Türkiye’de bu ileri tedavi yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve tüm halkımıza ulaşması yegane amacımız. Bu noktada da daha fazla çalışmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Bu tür başarılı işlerin ADÜ’de yapılıyor olmasından son derece mutluyuz”

ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ADÜ olarak başarılı işlere imza atmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Antalya’dan gelen bu hastamızın ESD yöntemi ile hocamız tarafından başarılı bir şekilde cerrahisi gerçekleştirildi. Bu yöntemin en büyük avantajı hastaları erken dönem mide ve bağırsak kanserlerinde büyük açık ameliyatlara gitmeden sadece endoskobik yolla bu kanserli dokusunun çıkarılmasını sağlıyor olmasıdır. Bu nedenle de bu yöntem hastanın iyileşme süresi, hastanede yatışı ve konforu açısından oldukça başarı sağlıyor. Bu anlamda da hastanemizin değerli hocaları çok başarılı işlere imza atmaktalar. Hocamız yurtdışında aldığı eğitim sonrasında hastanemizde bu işlemi uzun süredir yapmakta. Türkiye geneline bakacak olursak da bu işlemi yapan 5-6 merkez var. Bu merkezlerin Adnan Menderes Üniversitesi dışındakilerin tümü Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimizde lokalize olmuş durumda. Hastamız da Antalya’dan bizi tercih ederek hastanemize gelmiş ve ikinci kez ameliyat olmaktan kurtularak endoskobik yolla kanser dokusundan kurtulmuş bir hastamızdır. Hocalarımız bu anlamda ülkemizde oldukça otör isimler arasında yer alıyorlar. Bu uygulamayı diğer hekimlere eğitimini verme konusunda da oldukça başarılılar. Hocamıza bu yöntem için pek çok ilden değişik gastroenterolog hekim arkadaşlarımız da eğitim almak amacıyla başvurmaktalar" ifadelerini kullandı.

“İşlem sırasında ve sonrasında hiçbir sorun yaşamadım”

Uygulanan ESD yöntemi ile sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi ev hanımı Huriye Uğur ise şunları kaydetti;

"2019’da bir ameliyat geçirdim. Kısa süreli bir torba takılmıştı ama işlevi olmadığı için uzun süre hastanede kaldım. Geçtiğimiz aylarda tekrardan torba takılması gerektiğini söylediler. Ömür boyu torbayla yaşamak çok rahatsız edici bir durum olacağı için bir arayış içerisine girdim. Araştırmalarım sonucu Altay hocamızı buldum. Antalya’dan buraya hocamıza geldim. Yapılan işlem gayet başarılı geçti ve çok rahattım, hiç bir sorun yaşamadım. Çok şükür şimdi iyiyim ve başta hocamız olmak üzere tüm Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi personeline ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8