Güney Kıbrıs’ta Omicron alarmı: 28 kişide daha tespit edildi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) Covid-19’un Omicron mutasyonu 28 kişi de daha tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Rum Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 kişinin daha Omicron mutasyonuna yakalandığı belirtildi. Bakanlık, tespit edilen 20 vakanın daha önce Omicron’a yakalanan 5 kişi ile temaslı olduğunu açıkladı. Omicron’a yakalandığı tespit edilen kişilerin 10 öğrenci, 9 aile üyesi ve 1 öğretmenden oluştuğu belirtilirken, geriye kalan 8 vakanın kaynağı ise açıklanmadı.

Güney Kıbrıs’ta yeni açıklanan vakalarla birlikte toplam Omicron vaka sayısı 33’e yükseldi.