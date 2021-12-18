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Güney Kıbrıs’ta Omicron alarmı: 28 kişide daha tespit edildi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) Covid-19’un Omicron mutasyonu 28 kişi de daha tespit edildi.
Sağlık 18.12.2021, 09:37 18.12.2021, 09:51
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) Covid-19’un Omicron mutasyonu 28 kişi de daha tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Rum Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 kişinin daha Omicron mutasyonuna yakalandığı belirtildi. Bakanlık, tespit edilen 20 vakanın daha önce Omicron’a yakalanan 5 kişi ile temaslı olduğunu açıkladı. Omicron’a yakalandığı tespit edilen kişilerin 10 öğrenci, 9 aile üyesi ve 1 öğretmenden oluştuğu belirtilirken, geriye kalan 8 vakanın kaynağı ise açıklanmadı.
Güney Kıbrıs’ta yeni açıklanan vakalarla birlikte toplam Omicron vaka sayısı 33’e yükseldi.