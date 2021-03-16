Güney Kıbrıs 50 bin doz Sputnik V aşısı satın alacak

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşı seferberliği sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısından alacağını açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rus aşısı Sputnik V'den 50 bin doz alınacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta, aşılama programının 67 yaş ve üstü insanlara kadar indiğini, 116 bin 331 kişinin aşılandığını ve 31 bin 968 kişiye ikinci doz aşının yapıldığını açıkladı. GKRY yetkilileri, ülkenin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle aldığı aşılarla şu ana kadar nüfusun yüzde 10'unun aşılandığını duyurdu.

Güney Kıbrıs'ta AstraZeneca aşısının kullanımına ara verildi

GKRY sağlık yetkilileri, Kıbrıs'ta AstraZeneca aşısıyla doğrudan bağlantılı hiçbir kan pıhtılaşmasının rapor edilmediğini ancak tedbir amacıyla aşının kullanımına perşembe gününe kadar ara verildiği aktarıldı. Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bu kararın diğer aşıların kullanımını etkilemediğini açıkladı.

Öte yandan, Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 23 bin 144 PCR testi yapıldığı ve 218 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 39 bin 869'a ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmayan ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.