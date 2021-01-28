“Günde iki bardaktan fazla içilmemeli, kış çayları doğru tüketilmeli”

Bağışıklığı güçlendirmek için kullanılan bitki çaylarının yararları olduğu gibi yanlış kullanılması durumunda zararlarının da olabileceğine değinen Edirne’nin en eski aktarlarından Esat Güven, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Soğuk havaların etkisiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların tercihi kış çayları olmaya devam ediyor. Hemen hemen her kış çayını ve doğal ürünleri alıp hepsinin kullanmak isteyen vatandaşlar farkında olmadan sağlıklarını tehlikeye atabiliyor. Bilinçsizce kullanılan bitkisel ürünler bazen önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

Kış çayı ve bitkisel ürünlerle ilgili vatandaşın dikkat etmesi gereken konulara değinen aktar Esat Güven, kan sulandırıcı kullanan vatandaşların ve iki yaş altı çocukların zencefil kullanmamaları gerektiğini ifade etti.

“Doktora danışmadan kullanmayın”

Grip ve nezle ağrısını bıçak gibi kesen ve bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan ekinezya çayının kullanımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan aktar Güven, kemoterapi tedavisi gören vatandaşlar ile birlikte hamilelerin ve emziren vatandaşların da doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguladı.

“Günde iki bardaktan fazla içilmemeli”

Kök bitkilerinin kaynatılarak yaprak ve çiçekçi bitkilerin ise demlenerek tüketilmesi tavsiyesinde bulunan aktar Güven, kaynatma ve demleme kabının mutlaka cam, krom veya çelik olmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, çaylarında günde iki bardaktan fazla içilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan ürünler

Doğru kullanıldığı takdirde bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan bitkisel ürünlerin vücutta hiçbir yan etkiye neden olmayacağına dikkat çeken aktar Güven, ekinezya çayının en doğal antibiyotik olduğunu savundu. Aktar Güven, “ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, ebegümeci, tarçın, hatmi, zeytin yaprağı, ayva yaprağı, okaliptüs ve hibiskus da çok önemlidir” dedi.