Günde 5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikliyor

Tıp dergisi tarafından yayınlanan bir çalışmada, günde 5 saat veya daha az uyumanın kronik hastalık riskini arttırdığı ortaya çıktı.

Hakemli tıp dergisi PLOS’ta bireylerin uyku alışkanlıklarına ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. İngiltere’de yapılan çalışmada 50 yaşında kronik hastalığı bulunmayan 8 bin kamu çalışanının 25 yıl boyunca uyku düzenleri takip edildi. Çalışma süresince uzmanlar, katılımcılardan 4 ila 5 yılda bir ne kadar uyuduklarını bildirmelerini talep etti. Araştırmanın sonuçlarına göre, günde 5 saat ya da daha az uyuyanların kronik hastalıklara yakalanma riskinin en az 7 saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre, günde 5 saatten daha az uyuyanların 70 yaşına geldiklerinde ise kronik rahatsızlıklara yakalanma riski yüzde 40’a yükseliyor.

Araştırma süresince görülen kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalıkları, depresyon, demans, akıl hastalıkları, parkinson ve artrit rahatsızlıklarının yer aldığı belirtildi.

Günde kaç saat uyumalıyız?

ABD merkezli Ulusal Uyku Vakfı (NSF) tarafından yapılan çalışmanın verilerine göre, sağlıklı bir yaşam için yeni doğanların her gece 14-17 saat, 4-11 aylık bebeklerin 12-17 saat, 1-5 yaş arasındaki çocukların 10-14 saat ve 6-13 yaş arası çocukların 9-11 saat uyuması geriyor. Bu süre 14-17 yaş arası gençler için 8-10 saat olarak belirtilirken, 18-64 arası yetişkinlerin günde 7-9 saat, 65 ve üstü yetişkinlerin ise ortalama 7-8 saat uyuyarak sağlıklı bir yaşam sürebileceği ifade ediliyor.