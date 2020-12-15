banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?

Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldiğinde günde 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi

Sağlık 15.12.2020, 13:00
5
Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor

Türkiye'nin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin meşeli aşı için geri sayım başladı. Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye'ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek. Aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması üzerine veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek. Türkiye'nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

'3 KİŞİLİK EKİP GÜNDE 200 KİŞİYİ AŞILAYACAK'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak."

'HAZİRANA KADAR 65 MİLYONUN AŞILANMASI PLANLANIYOR'

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını belirterek, "83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşılama Türkiye'de her yerde aynı anda başlayacak. Normal zamanda aşılama daha çok aile sağlığı merkezlerimizde, okul aşıları toplum sağlığı merkezlerimizde yapılıyor. Bazı hastanelerimizde çocukluk çağı aşılamaları yapılıyordu. Bu sefer bu merkezlerimizin yanında, organize sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylerimiz, huzur evlerimiz için oralara gidilerek aşılama yapılacak. Cezaevinde olanlar için oralarda aşılama yapılacak. Geniş bir aşılama stratejisi söz konusu" diye konuştu. 

'AŞI KARARSIZLIĞI VAR'

Prof. Dr. İlhan, aşı yaptırmak istemeyenler için bir 'b' planının olup olmadığına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Aslında Hıfzıssıhha Kanunu'na baktığımızda zorunlu durumlarda aşılamanın zorunlu tutulacağı konusunda bir yaklaşım var. Ama bunu böyle yapmak yerine vatandaşlarımızın aşıya inanması güvenmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında vatandaşlarımızda, aşı karşıtı değil de aşı kararsızlığı söz konusu. Aşı kararsızlığı daha çok toplumda, 'hangi aşıyı olacağım, Çin aşısı mı, Amerikan aşısı mı' şeklinde. Ben kendimden örnek vereyim; sıra bana geldiğinde o sırada Türkiye'de hangi aşı varsa onu olacağım. Kişisel olarak aşıya karşı direncin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gözlemlediğim zaman da çevremde de çok kişinin aşı ile ilgili olumlu düşündüğünü biliyorum." 

'KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR OLABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, vatandaşlardan aşı olmak için de kuyruk oluşturmamalarını isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"E-nabız sisteminden nasıl grip aşısında kendilerine sıra geldiğinde girip oldularsa, bunun gibi belli sıra dahilinde gerek sağlık kuruluşlarımızda, hastanelerimizde ve diğer yerlerde aşılamanın olabileceğini söylememiz gerekiyor. Aile hekimleri tarafından aranacaklar, hepimiz zaten e-nabızdan göreceğiz. Bu aşıların hepsi devletin kontrolünde, devletin organizasyonuyla uygun soğuk saklama kaplarda gidecekleri için vatandaşlardan sadece kendilerini aşılamak için arayan, ulaşan profesyonel sağlık çalışanlarına aşılama yaptırmalarını öngörüyoruz. Elbette kötü niyetli insanlar olabilirler bu aşı devlet tarafından ücretsiz sağlanıyor, hiçbir ücret ödenmiyor."

banner427
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11