Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte 2 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında düşüşün sürdüğü bugünkü tabloda 240 bin 145 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 587 kişiyle birlikte toplam 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi.

340 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 340 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 40 bin 844’e yükseldi.

Bugün iyileşen 75 bin 182 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 480 bin 381’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 532 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2 olarak duyuruldu.

DÜN 373 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Mayıs verilerine göre, 242 bin 194 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 615 hastayla birlikte 28 bin 817 yeni vaka tespit edilmişti. 373 kişi hayatını kaybederken 81 bin 302 kişi de sağlığına kavuşmuştu.