Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 6 Ekim tablosu…

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.