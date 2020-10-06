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Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 6 Ekim tablosu…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 6 Ekim salı gününün tablosuna göre, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 8 bin 553 oldu. Bugün bin 511 yeni hasta tespit edildi ve toplam hasta sayısı 327 bin 557'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var" ifadesini kullandı.
Sağlık 06.10.2020, 19:38
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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.
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