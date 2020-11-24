Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 24 Kasım tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre son 24 saatte yapılan 162 bin 231 testle birlikte toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973’e ulaştı.

Bugün 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 460 bin 916’ya çıktı. Can kaybı da 161 artarak 12 bin 672’ye yükseldi.

4 BİN 543 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 3 bin 678 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 381 bin 569’a ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı ise 4 bin 543 oldu.

HASTANELERİN DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 oldu.

YİNE REKOR KIRILDI

Öte yandan bugün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırıldı.

Dün (23 Kasım) yayımlanan tabloda 6 bin 713 yeni hasta tespiti ve 153 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşılmıştı.

BAKAN KOCA’DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Twitter hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde.

* Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.

İSTANBUL’DA BULAŞICI HASTALIK NEDENİYLE 211 VEFAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün İstanbul'da 435 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerden 211'inin bulaşıcı hastalık kaynaklı olduğu öğrenildi.