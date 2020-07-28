Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 28 Temmuz corona tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Yeni tabloya göre, bir gün içinde 963 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 227 bin 982’ye yükseldi. Bugün 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat edenlerin sayısı 5 bin 645 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 47 bin 412 corona testi yapıldığı belirtilirken toplam test sayısının 4 milyon 665 bin 383’e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 92 artarak 211 bin 561'e yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 280, entübe hasta sayısının da 403 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: 30 GÜN SONRA İLK KEZ…

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var.

* Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.

DÜN 17 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ