Gümüşhane UMKE’den nefes kesen tatbikat

Gümüşhane’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından ölümlü, yaralanmalı trafik kazası senaryosuyla nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi, Paramedik bölümü öğrencilerinin de katıldığı tatbikat Eskibağlar mahallesinde bulunan yediemin alanında gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği ölüm ve yaralanma vakalarının olduğu trafik kazasına müdahale eden ekipler yaralıları araçtan çıkarıp ilk müdahalelerini yaptıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim ederek hastaneye sevkini sağladı.

Üniversite öğrencilerinin yaptıkları makyajlarla adeta gerçek yaralı gibi göründüğü tatbikata tamamen gönüllülük esasıyla görev yapan 32 UMKE personeli katıldı.

UMKE ekiplerinin zamana karşı yarışlarının provasını takip eden İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alptekin Giresunlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın göz bebeklerinden biri olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) kuruluşunun 18.yılı olduğunu hatırlattı.

Gümüşhane’de yıllık afet planı kapsamında pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan UMKE tatbikatını gerçekleştirdiklerini kaydeden Giresunlu, “Toplam 32 personel ile gerçekleştirdiğimiz tatbikatımız çoklu yaralanmalı trafik kazası senaryosu üzerine kuruldu. Bu personellerimizden 11’i Gümüşhane Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan paramedik bölümü öğrenci arkadaşlarımız. 3 UMKE timimiz ve 2 tane 112 Acil Servis ekibimizle tatbikatımızı gerçekleştirdik” dedi.

Tatbikatta ilk olarak yararları ayırma olayını gerçekleştirdikten sonra yeşil, siyah, kırmızı ve sarı kod vererek yapılması gereken müdahalelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Giresunlu, “UMKE sağlık tesislerimizde görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımızın tamamen gönüllülük esası ile oluşturduğu, katıldığı bir birimimiz. Bizim şu anda ilimizde 52 civarında UMKE gönüllümüz var. Bunlar sadece il bazında değil genelinde oluşabilecek bütün afetlere müdahale her an edilecek edecek şekilde gerekli ekip ve ekipmanlarla hazır bulunmaktadır. Bunun içinde 2 tane tam donanımlı UMKE aracımız var. Bu UMKE araçlarımız ve personelimizle tam donanımlı olarak ülkemizde gerek bölgesel gerek yurt genelinde oluşabilecek bütün afetlere müdahale edecek şekilde hazır beklemekteyiz” diye konuştu.