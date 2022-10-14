Güçlü bir bağışıklık sistemi, kanseri durdurabilir mi

Bağışıklık sisteminin mikroorganizmaların vücudumuzda hastalık oluşturmasına engel olan veya hastalıkların iyileşme süresini kısaltan etkilere sahip önemli bir sistem olduğunu söyleyen Dr. Betül Özbek, güçlü bir bağışıklık sisteminin, kanser hücreleriyle savaşarak çoğalmasını yavaşlattığını dile getirdi.

Bağışıklık sistemi hücrelerinin, kanserli hücrelerin etrafını sararak vücuda yayılmalarına engel olabildiğini, bu nedenle bu sistemin yeterince güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Betül Özbek, düzenli fiziksel aktive, yeterli ve düzenli uyku, sağlıklı beslenme ayrıca bunları yaşam boyunca alışkanlık haline getirerek, bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini hatırlattı. Bunlara ek olarak tamamlayıcı olarak kullanılan vitamin ve mineral takviyelerinin de mutlaka doktor tavsiyesinde alınmasını söyledi.

“Azı karar, çoğu zarar”

Dr. Betül Özbek, kış mevsimine girerken bağışıklık sistemini güçlendirmenin, hastalıklardan uzak kalmanın en önemli yöntemi olduğunu ifade ederek, “Ancak zaman zaman şifa olsun diye alınan vitaminler bilinçsiz kullanım nedeniyle istenmeyen etkilere neden olabilir. Yarardan çok zarar veren hatalı kullanımların önüne geçmek için kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın” uyarısını yaptı.

Doğru vitamin kullanımı için tavsiyeler

Dr. Özbek, vücudun normal yaşamsal işlevleri sırasında oluşan, zararlı “serbest oksijen radikallerin”, “antioksidan maddeler” ile etkisizleştirdiğini ifade etti. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan maddelerin birçoğunun yiyeceklerde bulunduğu belirten Dr. Özbek, “Ancak yetmediği noktada takviye olarak dışardan alınabilir. Antioksidan madde içeriği zengin gıdalarla beslenmek, fabrika gibi çalışan hücrelerimizde ortaya çıkan hasarların süratle onarılmasını ve hücresel faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettirilmesini sağlar” dedi. En çok kullanılan vitaminlerle ile ilgili kullanım tavsiyelerinde bulundu.

Prostat kanserinden korunmak için A vitamini

Dr. Özbek, daha çok görme duyusu için önemli önemli olan A vitaminin, bağışıklık sisteminin doğal bariyeri olan deri ve mukozaların bütünlüğünün korunmasında da faydalı olduğunu belirtti. A vitamininin hayvansal kaynaklı gıdalarda bol miktarda bulunduğunu söyleyen Dr. Özbek, “Turuncu ve sarı renkli sebze ve meyveler, A vitamininin öncülü olan karoten açısından oldukça zengindir. Özellikle havuçta yüksek miktarda bulunan beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürür. Yine başka bir karoten olan likopenden zengin domates ve karpuz gibi kırmızı renkli meyve ve sebzeleri tüketmek, prostat kanserinden korunma açısından önemlidir” diye konuştu.

Çocuklardaki gelişim geriliğini azaltmak ve hafızayı güçlendirmeye için B grubu vitaminler

Dr. Özbek, farklı tiplerdeki B grubu vitaminlerin her birinin farklı etkileri olduğunu söyledi. Karbonhidrat metabolizmasında etkin bir yardımcı madde olan B1 vitamini (Tiyamin), sinir ve sinir-kas iletiminin düzenlenmesinde de çok önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, diğer tiplerinin faydalarına şöyle değindi:

“B2 (Riboflavin), B3 (Niyasin/Nikotinik asit), B5 (pantotenik asit) ve B7 (Biyotin) vitaminleri, hücresel faaliyetlerin yürütülmesinde iş görürler. Bazılarının eksikliğinde dermatit denilen bir tür cilt hassasiyeti, nevralji adı verilen sinir hasarlanmasına bağlı şiddetli ağrılar ve çocuklarda büyüme geriliği ortaya çıkabilir.

“Kalp-damar hastalıklarından korunma ve bağışıklık sistemi için faydalı olan B6 vitamini (Piridoksin), aynı zamanda diğer B vitaminleri gibi hücresel faaliyetlerin yürütülmesinde de önemli bir role sahip.”

“DNA sentezinde etkin rol alan (folat/folik asit), gebelik sırasında bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için, gebelik öncesinde anne adayı tarafından yeterli miktarda alınmalıdır. Ayrıca folat, kırmızı kan hücrelerimizin üretimindeki rolü sayesinde vücudumuzun hastalıklara karşı direncini arttırır.”

“B12 vitamini (Kobalamin) değince akla hemen hafıza geliyor. Hafıza, bedensel ve ruhsal iyi hissetme hali ve bağışıklık sistemi için çok önemli. B12 vitamini vücudun yorgunluk hissetme eşiğini arttırır. Bitkinliğe karşı daha dirençli olmamızı sağlar. B9 vitamini gibi kobalamin de kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini destekleyerek vücuttaki tüm sistemlere faydalı etkiler gösterir.”

“Sigara içenlere C vitamini takviyesi şart”

Dr. Özbek, son olarak bağışıklık sistemimizin etkin çalışabilmesi için C vitaminin şart olduğunun altını çizdi. C vitamininin önemli özelliklerinden birinin, diğer bazı vitaminlerin ve minerallerin vücuttaki emilimini arttırması olduğuna söyleyerek, “Özellikle sigara içenlerin vücutlarında C vitamini miktarı normale göre çok daha az olması sebebiyle bu kişilerin C vitamini takviyesini almaları gerekiyor. Özellikle oksijen taşınmasında görevli olan demir elementinin vücudumuzda işlenmesinde rol alarak, tüm vücutta olduğu gibi bağışıklık sistemine de fayda sağlar” dedi.