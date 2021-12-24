banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası

Güçlü bir bağışıklık için meyve ve balık

Kızılay Kartal Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nurdan Çeliktaş, “Güçlü bir bağışıklık için portakal, kivi gibi meyveler ile omega 3 yönünden zengin olan balıkların sıklıkla tüketilmesi gerekir” dedi.

Sağlık 24.12.2021, 09:59
Güçlü bir bağışıklık için meyve ve balık

Kızılay Kartal Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nurdan Çeliktaş, “Güçlü bir bağışıklık için portakal, kivi gibi meyveler ile omega 3 yönünden zengin olan balıkların sıklıkla tüketilmesi gerekir” dedi.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi için de büyük önem taşıyor. Özellikle okullarda bir arada bulunan çocuklar ve sosyal hareketliliği yüksek olan gençlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması, korona virüs pandemisinin toplumdaki yayılımını da yakından

etkiliyor. 2030 Stratejik Planı’nda “Halk Sağlığı”na özel bir yer ayıran Türk Kızılay, daha sağlıklı bir toplum için bir dizi uyarıda bulundu. Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Diyetisyen Nurdan Çeliktaş, korona virüs pandemisinin yanı sıra nezle ve gribin de mevsim itibarıyla sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığına dikkat çekerek, sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Bağışıklığı güçlendirmek için hangi besinler tüketilmeli

Güçlü bağışıklık için kış mevsiminde sebze tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nurdan Çeliktaş şöyle devam etti:

“Selenyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminler antioksidandır. Brokoli A ve C vitamininden, havuç A vitamininden, kivi C vitaminden zengindir. Bu yüzden brokoli, karnabahar, pırasa, kereviz, havuç, Brüksel lahanası gibi sebzeler; kivi, portakal, elma, greyfurt, ananas, mandalina gibi meyveler tüketilmelidir. Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri hem kalsiyum hem de D vitamini içerir. Ayrıca deniz ürünlerinde, yumurtanın sarısında, güneş görmüş mantar türlerinde de bulunur. Somon, hamsi, istavrit gibi balıklarda bulunan omega 3 yağ asidi virüs ve bakterilerle savaşmada etkili olduğu gibi beyin fonksiyonlarının gelişiminde de etkilidir. Balıktan haftada iki üç kez fayda sağlanmalıdır” diye konuştu.

Doku onarımında ve kasları korumada görevli olduğu için tavuk ve kırmızı et tüketiminin de düzenli yapılması gerektiğini aktaran Çeliktaş, “Tavuk çinko kaynağı, kırmızı et demir kaynağıdır. Kırmızı et, sakatatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kurutulmuş meyveler demirden zengindir” dedi.

Çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin E vitamini ve selenyum bakımından zengin olduğunu belirten Çeliktaş, özellikle çocukların ve gençlerin günlük beslenmesinde 15- 20 tane tüketmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Sindirim sistemini güçlendirmek için kuru baklagiller ve su tüketilmeli”

Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, “Kışın hareketin azalması ile sindirim problemi önüne geçilmesi için posa içeriği yüksek nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye gibi kurubaklagillere de haftada iki üç kez yer verilmelidir” dedi.

Çeliktaş, “Şeker ve şekerli besinlerden, hamur gıdalarından uzak durup posa içeriği yüksek tam tahıllı ekmek, bulgur gibi tahıllara da belli ölçüde yer verilmelidir. Ayrıca su vücut ısısının dengelenmesini ve toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu yüzden günlük 1,5 ile 2,5 litre içilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8