GUA SHA MASAJINDA DOĞRU YAĞ SEÇİMİNE DİKKAT

Uzak Doğu’nun kadim güzellik sırları arasında yer alan ve son yıllarda güzellik gurularının gözdesi haline gelen Gua Sha masajı, bize yüzyıllar öncesinden şifa getiriyor. Geleneksel Çin tıbbına ait bir uygulama olan Gua Sha masajında genellikle yeşim taşı veya pembe kuvarstan yapılan, özel bir şekle sahip masaj taşları kullanılıyor. Masaj taşlarının cilt yüzeyinde gezdirilerek lenf drenajını arttırdığı söylenen Gua Sha masajının ayrıca cildin daha parlak görünmesi, kolajen üretiminin arttırılması ve yüz kontürünün sıkılaşması gibi etkilerinin olduğuna inanılıyor.

DOĞAL YAĞLARIN ŞİFASIYLA BİRLEŞEN ETKİ

Uzmanlar, Gua Sha masajı uygulanırken cildin tahriş olmaması için kuru cilde uygulanmamasını ve muhakkak cilt tipine uygun doğal yağlarla beraber kullanılmasını öneriyor. Masaj sırasında cilt tipine uygun yağların kullanımı cilt üzerinde irritasyon oluşmasının önlenmesine yardımcı olurken, sağlıklı cildin korunmasını destekliyor.

ANTİOKSİDAN ETKİ İÇİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Zade Vital Medikal Müdürü Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, antioksidanların temel olarak yoğun serbest radikalleri nötralize etmeye, hücre tahribatını azaltmaya ve önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Antioksidanlar açısından zengin tohum yağları, cildin normal kolajen dengesinin korunmasını destekliyor. Yüksek oranda yağ asidi içererek antienflamatuar özellikleri ile bilinmesinin yanı sıra E vitamini, beta-karoten ve linoleik asit gibi bileşenleri ile sağlıklı cildin korunmasında rol oynuyor”.

HASSAS CİLTLER İÇİN KENEVİR TOHUMU YAĞI

Besleyici özelliği ile tercih edilen içeriklerden biri olan kenevir tohumu yağının içeriğinde doğal olarak omega-6 yağ asidi olan linoleik asit bulunmasının etkisiyle normal cilt sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, ayrıca komedojenik değerinin 0 olmasına dikkat çekiyor. Kenevir tohumu yağı, gözenek tıkama riski olarak da bilinen bu değerin 0 olması sebebiyle akne ve komedon oluşumuna sebep olmuyor ve tüm cilt tipleri için sağlıklı bir alternatif haline geliyor.